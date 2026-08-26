جوان آنلاین: کریس ون هولن سناتور دموکرات آمریکا تاکید کرد: ترامپ به صورت فاحشی از جنگ غیر قانونی علیه ایران بهره برداری می کند.

به گزارش مهر، وی اضافه کرد: ترامپ به بهره بردای از رنج های مردم آمریکا از جمله تبعات جنگ بی فایده علیه ایران ادامه می دهد.

ساعاتی قبل نیز برنی سندرز سناتور آمریکایی دیگر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دلیلی وجود دارد که جایگاه ما در جهان رو به افول است. ترامپ همزمان درگیر جنگ با ایران، جنگ تجاری با کانادا و جنگ سرد با چین است و در عین حال با توانمندسازی بنیامین نتانیاهو به تشدید بحران‌ها دامن می‌زند.