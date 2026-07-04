شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ۴ هزار و ۳۰۳ تن رسید

جوان آنلاین: به نقل از وزارت بهداشت لبنان، به دنبال حملات و تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه) تاکنون، شمار شهدا به ۴ هزار و ۳۰۳ نفر رسیده است.
به گزارش ایرنا، این وزارتخانه همچنین تعداد کل زخمیهای این حملات را طی بازه زمانی مذکور، ۱۲ هزار و ۲۰۲ نفر اعلام کرده است.
رژیم اسرائیل از دوم ماه مارس (۱۱ اسفند۱۴۰۴) جنگ تجاوزگرانه خود علیه لبنان را به راه انداخت که با پاسخ شدید مقاومت لبنان روبهرو شد.
۲۷ فروردین گذشته همزمان با اعلام ترامپ، آتش بس ۱۰ روزهای بین لبنان و رژیم صهیونیستی از ساعت ۱۲:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران وارد مرحله اجرایی شد، اما رژیم صهیونیستی با نقض این توافق به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان و تخریب گسترده خانهها و اماکن عمومی ادامه داد که با پاسخ قاطع حزب الله لبنان مواجه شد.
با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، همچنان درگیریهای پراکنده بین نظامیان متجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل و نیروهای مقاومت لبنان ادامه دارد.