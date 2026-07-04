رسانه‌های عبری به سرمربی تیم ملی فوتبال مصر به خاطر برافراشتن پرچم فلسطین در جشن صعود حمله کردند.

جوان آنلاین: کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که سرمربی تیم ملی مصر از مسابقات جام جهانی فوتبال (در سه کشور) برای برافراشتن پرچم فلسطین و اهدا کردن این پیروزی به ساکنان نوار غزه استفاده و برای آنها آرزوی پیروزی کرد.

به گزارش تسنیم، این شبکه عبری‌زبان افزود که حسام حسن، گلزن تاریخی تیم ملی مصر، با برافراشتن پرچم «ساختاری» که در این مسابقات حضور ندارد، قوانین فیفا را نقض کرده است؛ اقدامی که خشم و ناراحتی اسرائیلی‌ها را برانگیخته است، به‌ویژه از این جهت که مصر پیمان صلح (سازش) با اسرائیل امضا کرده است.

به اعتراف این رسانه، این در حالی است که هزاران فلسطینی در غزه از چادر‌ها و خانه‌های ویران‌شده خود بیرون آمدند تا این مسابقه را تماشا و شادی خود را از پیروزی تیم مصر ابراز کنند.

این شبکه عبری اشاره کرد که تیم ملی مصر پس از تساوی با بلژیک و ایران و پیروزی بر نیوزیلند، به نخستین برد خود در تاریخ حضورش در جام جهانی دست یافته است.

این تیم اکنون در مرحله بعدی در چالشی بسیار دشوار، به مصاف تیم ملی آرژانتین، قهرمان جهان با رهبری لیونل مسی خواهد رفت.

در همین راستا، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» نوشت که حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، تصمیم گرفت پس از صعود تاریخی این تیم به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی، از این سکوی جهانی برای همبستگی با فلسطینی‌ها استفاده کند و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورد و این دستاورد را به ملت فلسطین تقدیم کند.

این روزنامه عبری زبان افزود که حسن در پایان این مسابقه — که پس از تساوی بدون گل در وقت‌های قانونی و اضافه، با برتری ۴ بر ۲ مصر در ضربات پنالتی مقابل استرالیا به پایان رسید — اظهار داشت که قلب و روحش با فلسطینی‌هاست و این پیروزی را به دو ملت مصر و فلسطین تقدیم می‌کند و آنها را دو ملت شریف و بزرگوار توصیف کرد. این روزنامه اشاره کرد که سخنان او بازتاب گسترده‌ای در جهان عرب داشت و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد.

این روزنامه همچنین اشاره کرد که جشن و شادی در نوار غزه فراگیر شد و ساکنان در میان ساختمان‌های ویران‌شده و چادرها، در حالی که کودکان پرچم‌های مصر را برافراشته بودند، برای تماشای بازی گرد هم آمدند.

از سوی دیگر، وب‌سایت خبری «واللا» اسرائیل با بازتاب صحنه برافراشتن پرچم فلسطین نوشت: «سرمربی تیم ملی مصر با پرچم فلسطین جشن گرفت و گفت: خداوند شهدایشان را رحمت کند».

این وب‌سایت عبری به نقل از توئیت یکی از شهرک‌نشینان صهیونیست نوشت: «بعد از این اقدام هر کسی در مسابقه بعدی آرژانتین در مقابل مصر، طرفدار آرژانتین نباشد، دشمن اسرائیل است؟!»