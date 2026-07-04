تأکید عراقچی بر ضرورت پایان تجاوزات رژیم صهیونیستی و خروج اشغالگران از لبنان

وزیر خارجه کشورمان با تمجید از پایداری و استقامت مردم لبنان در برابر تجاوز نظامی و تهدید‌های رژیم صهیونیستی، بر موضع اصولی و قاطع ایران مبنی بر ضرورت پایان قطعی تجاوزات رژیم صهیونیستی و خروج کامل اشغالگران از لبنان تاکید کرد.

جوان آنلاین: خلیل حمدان عضو هیات رئیسه جنبش امل که به عنوان نماینده ویژه «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان به همراه تعدادی از اعضای ارشد این جنبش برای ادای احترام به رهبر شهید انقلاب اسلامی به تهران سفر کرده است، عصر امروز شنبه با سید عباس عراقچی دیدار کرد.

به گزارش ایسنا، عضو هیأت رئیسه جنبش امل با ابلاغ مراتب همدردی و همبستگی آقای نبیه بری رییس مجلس لبنان و اعضای جنبش امل با رهبر معظم انقلاب، رئیس محترم جمهور، دولت و مردم ایران، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌ها و مردم ایران در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی را تسلیت گفت.

خلیل حمدان همچنین از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان و اهتمام نسبت به توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم مقاوم لبنان قدردانی و تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ایران نیز در این دیدار از حضور نماینده ویژه رئیس مجلس لبنان و هیات جنبش امل، در مراسم وداع و ادای احترام به رهبر شهید انقلاب تقدیر کرد.

عراقچی با تمجید از پایداری و استقامت مردم لبنان در برابر تجاوز نظامی و تهدید‌های رژیم صهیونیستی، نقش آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان را در صیانت از انسجام و وحدت بین طیف‌های مختلف مردم لبنان در برابر تجاوزات و توطئه‌های دشمن صهیونیستی ممتاز توصیف کرد و بر موضع اصولی و قاطع جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت پایان قطعی تجاوزات رژیم صهیونیستی و خروج کامل اشغالگران صهیونیستی از لبنان تاکید کرد.