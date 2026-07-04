تعداد زیادی از معترضان سوئدی در مرکز استکهلم گرد هم آمده و جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، صد‌ها تن از معترضان مردمی در مرکز استکهلم پایتخت سوئد امروز شنبه گرد هم آمدند تا به نقض آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی و تداوم وضع محدودیت‌های این رژیم بر ورود کمک‌های بشردوستانه به سرزمین‌های فلسطینی اعتراض کنند.

به گزارش مهر، این تجمع که به همت چندین سازمان غیردولتی در میدان «اودن‌پلان» (Odenplan) برگزار شد، شاهد حضور معترضانی بود که پلاکارد‌هایی با مضامین «کودکان در غزه از گرسنگی رنج می‌برند»، «حملات به غزه را متوقف کنید»، «محدودیت‌ها را پایان دهید» و «اسرائیل، به توافق صلح پایبند باش» در دست داشتند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان همچنین از دولت سوئد خواستند تا فشار‌های دیپلماتیک بر صهیونیست‌های اشغالگر را افزایش داده و فروش سلاح به این رژیم را فوراً متوقف کند.

ایزابلا لوندگرن، فعال سوئدی در حاشیه این تظاهرات به خبرگزاری آناتولی گفت:این یک درگیری نیست، بلکه نسل‌کشی و پاکسازی قومی است.

وی سپس در ادامه اضافه کرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۷۰ سال است که فلسطینیان را از سرزمین شان محروم کرده و تأکید کرد که آتش‌بس کنونی امنیت واقعی برای غیرنظامیان غزه به ارمغان نیاورده است.

این فعال سوئدی سپس گفت: در حال حاضر به اصطلاح آتش بسی برقرار است، اما می‌دانیم که این یک آتش بس واقعی نیست. کودکان و غیرنظامیان فلسطینی همچنان هر روز کشته و بازداشت می‌شوند.