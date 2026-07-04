دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین شنبه اعلام کرد، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هرگاه برای اتخاذ تصمیم‌های مهم آمادگی داشته باشد، می‌تواند به مسکو سفر کرده و با همتای روس خود دیدار کند.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، پسکوف اظهار کرد: اگر زلنسکی تمایل خود را برای سفر به روسیه ابراز می‌کند ما از آن استقبال می‌کنیم. اما می‌خواهیم به او یادآوری کنیم که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از آمادگی خود برای استقبال از او در مسکو صحبت کرده است. به هر حال، مسکو پایتخت روسیه است، نه کنستانتینوفکا.

به گزارش ایرنا، اشاره وی به صحبت‌های پیشین زلنسکی است که گفته بود تمایل دارد در کنستانتینوفکا با پوتین دیدار کند.

سخنگوی کرملین تاکید کرد: زلنسکی هرگاه برای اتخاذ تصمیم‌های مهم و مسئولانه آمادگی داشته باشد، می‌تواند به مسکو بیاید.

زلنسکی بار‌ها خواستار دیدار با پوتین شده و گفته است که ملاقات چهره به چهره می‌تواند به توافق منجر شود. اما پوتین اعلام کرده است که تنها در صورتی با زلنسکی دیدار خواهد کرد که توافق صلحی میان دو کشور آماده شده باشد.

زلنسکی یک ماه پیش نیز در نامه‌ای سرگشاده خواستار دیدار رو در رو با پوتین شده و برای برقراری «آتش‌بس کامل» اعلام آمادگی کرد.

واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در واکنش به نامه سرگشاده زلنسکی اظهار کرد که این اقدام رئیس جمهور اوکراین به هیچ وجه یک ابتکار صلح نیست بلکه یکی از تلاش‌های ناامیدانه زلنسکی برای ایجاد این تصویر در رسانه‌هاست که او خواهان صلح است، اما پوتین تمایلی به آن ندارد.