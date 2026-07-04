جوان آنلاین: این روایتی است که پایگاه خبری کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر و پیش بینی کرد که اسرائیل این اقدام را با کمک شورای (به اصطلاح) صلح غزه که حماس را متهم به نقض توافق میکند، انجام خواهد داد.
به گزارش تسنیم، این رسانه عبری زبان افزود: در هزارمین روز از جنگ علیه نوار غزه و در آستانه آماده سازیهای سیاسی برای برگزاری انتخابات اکتبر، تلآویو خود را آماده از سرگیری جنگ در نوار غزه میکند، این کار تحت پوشش اعلامیهای صورت خواهد گرفت که شورای صلح در غزه در مورد نقض توافق توسط حماس صادر میشود.
به اعتراف این رسانه، اصلیترین دلیل برای این اقدام آن است که با وجود تمام ضربات وارد شده (جنایاتی که اسرائیل در غزه مرتکب شده است) حماس همچنان مناطقی از نوار غزه را در کنترل خود داشته و به مرور زمان در حال افزایش قدرت خویش است.
تل آویو با اذعان به اینکه حماس سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت، میگوید باید جنگ دیگری را از در این منطقه از سر بگیرد.
یک منبع سیاسی به این رسانه گفت: این اعلام توسط نیکولای ملادینوف مدیرکل شورای صلح اعلام شده و از این طریق بهانه به اسرائیل برای حملهای که گفته میشود گسترده از گذشته است به نوار غزه خواهد داد.