ضربه پلیس به سوداگران مرگ در سیستان و بلوچستان

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از ضربه پلیس به سوداگران مرگ در این استان و کشف ۱۳۵ کیلوگرم انواع موادمخدر خبر داد.

جوان آنلاین: سردار علیرضا دلیری شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در یک عملیات مشترک و همکاری اطلاعاتی با یکی از استان‌های شمال کشور، مامورین عملیاتی استان سیستان و بلوچستان موفق شدند مقدار ۱۳۵ کیلوگرم انواع موادمخدر را در یکی از محور‌های مواصلاتی استان کشف کنند.

به گزارش مهر، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با اشراف و همکاری اطلاعاتی یکی از استان‌های شمال کشور، از حمل موادمخدر در یکی از محور‌های مواصلاتی مطلع و با برنامه‌ریزی دقیق طی یک عملیات منسجم موفق شدند: مقدار ۸۰کیلوگرم تریاک، ۳۰کیلوگرم هروئین و ۲۵کیلوگرم شیشه کشف و در این راستا تعداد یک دستگاه خودروی سواری را توقیف و یک نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.

وی در پایان ضمن توصیه به خانواده‌ها مبنی بر مراقبت فرزندانشان خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های مبارزه با موادمخدر با هدف برخورد قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت.