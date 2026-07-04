جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور تا ساعت ۲۰ روز شنبه ۱۳ تیرماه، اظهار کرد: در حال حاضر تردد در برخی محورهای شمالی و آزادراههای منتهی به پایتخت با ترافیک نیمهسنگین همراه است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در محور کرج–چالوس (هر دومسیر)، محدوده پل زنگوله تا سیاهبیشه، محور هراز در هر دو مسیر، محدوده سهراهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب، محدوده رینه، همچنین محور فیروزکوه در محدوده پلسفید در هر دو مسیر و محدوده گیلاوند در مسیر شمال به جنوب، ترافیک نیمهسنگین گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: محور قدیم بومهن–تهران در محدوده جاجرود، آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده حسینآباد، آزادراه کرج–قزوین در محدوده محمدیه، آزادراه ساوه–تهران در محدوده احمدآباد مستوفی، آزادراه قم–تهران در محدوده عوارضی و همچنین بزرگراه تهران–ورامین در محدوده قلعهنو نیز با ترافیک نیمهسنگین مواجه هستند.
سرهنگ محبی در پایان با اشاره به وضعیت انسداد محورهای شریانی، تصریح کرد: کنارگذر شمالی اراک همچنان در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود است. رانندگان لازم است پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را از مسیرهای اطلاعرسانی پلیس راهور استعلام کرده و با رعایت قوانین و مقررات، سفر ایمن و بدون مخاطرهای را تجربه کنند.