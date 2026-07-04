مخبر: مردم ایران خواهان انتقام بوده و خونخواه اصلی رهبر خود هستند

جوان آنلاین: محمد مخبر عصر امروز (شنبه) با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در آیینهای وداع و بزرگداشت قائد شهید ملت، اظهار داشت: هرجا کار به دست مردم سپرده شد، امور به بهترین شکل ممکن پیش رفت و این حضور گسترده، جلوهای از انسجام، همدلی و مسئولیتپذیری ملت ایران بود.
به گزارش مهر، وی افزود: مردم مانند همیشه حماسهای ماندگار آفریدند؛ چه آنانی که با حضور خود در مراسم وداع، عشق و وفاداریشان را به نمایش گذاشتند و چه مجموعههای اجرایی، گروههای جهادی، نیروهای مردمی و سازمانهایی که در این مسیر باشکوه، خدمترسانی کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: مردم ایران عاشق رهبر خود هستند و همانگونه که همواره ثابت کردهاند، عشق به میهن و ولایت، سرمایه بزرگ این ملت عزیز است.
مخبر در پایان با اشاره به مطالبه عمومی ملت ایران برای انتقام و اجرای عدالت درباره این جنایت، تصریح کرد: مردم ایران خونخواه اصلی رهبر خود هستند.