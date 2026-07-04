رئیس شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، از تعطیلی تمامی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک کشور در روز آینده (۱۴ تیرماه) خبر داد و اعلام کرد: نوبت‌های اینترنتی ثبت‌شده برای این روز، بدون نیاز به ثبت‌نام مجدد یا پرداخت هزینه، به صورت خودکار به روز چهارشنبه (۱۶ تیرماه) منتقل شده است.

جوان آنلاین: سرهنگ محسن باسره با اشاره به اعلام تعطیلی رسمی فردا ۱۴ تیرماه از سوی دولت، اظهار کرد: در پی این تصمیم و به مناسبت برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان، تمامی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک وسایل نقلیه در سراسر کشور در روز آینده (۱۴ تیرماه) تعطیل خواهند بود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: برای تمامی متقاضیانی که پیش‌تر برای این روز نوبت اینترنتی دریافت کرده‌اند، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال خواهد شد، لذا از شهروندان درخواست می‌شود مراجعه به مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک را به زمان اعلام شده موکول کنند.

رئیس شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا با تأکید بر پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل برای مراجعان، تصریح کرد: تمامی نوبت‌های ثبت‌شده برای روز آینده، به صورت خودکار به روز چهارشنبه (۱۶ تیرماه) منتقل شده است و متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به ثبت‌نام مجدد در سامانه یا پرداخت هرگونه هزینه اضافی، در تاریخ جدید به مرکز انتخابی مراجعه کرده و خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بر اساس اعلام پلیس، سرهنگ باسره در پایان با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات لازم برای متقاضیان دارای وکالت‌نامه، خاطرنشان کرد: افرادی که اعتبار وکالت‌نامه آنان در روز تعطیل (۱۴ تیرماه) به پایان می‌رسد، هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند. با تمهیدات اتخاذ شده از سوی پلیس راهور، خدمات مورد نیاز این دسته از مراجعان در روز چهارشنبه (۱۶ تیرماه) بدون هیچ‌گونه محدودیت ارائه خواهد شد.