کد خبر: 1367002
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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۹
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

پیروزی ملت ایران، هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را فرو ریخت

پیروزی ملت ایران، هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی را فرو ریخت رئیس مجلس، در حاشیه مراسم ادای احترام هیأت‌های خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حافظ‌الدین احمد رئیس مجلس ملی (پارلمان) بنگلادش دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: قالیباف، رئیس مجلس، در حاشیه مراسم ادای احترام هیأت‌های خارجی به پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حافظ‌الدین احمد رئیس مجلس ملی (پارلمان) بنگلادش دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش مهر، قالیباف رئیس مجلس در ابتدای این دیدار با قدردانی از حضور هیأت بنگلادش در تهران، گفت: برگزاری موفق انتخابات اخیر بنگلادش را به شما، نمایندگان و ملت این کشور تبریک می‌گویم.

وی افزود: از زمان پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، مهم‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی، وحدت امت اسلامی، مبارزه با استکبار جهانی، گسترش صلح، عدالت و استقلال ملت‌ها بوده است. رهبر شهید انقلاب نیز همین مسیر را ادامه دادند و جمهوری اسلامی ایران همواره در خط مقدم دفاع از امت اسلامی و مقابله با جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، به‌ویژه در حمایت از ملت فلسطین، قرار داشته است.

رئیس مجلس بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی پیش از انقلاب بر کشور ما سلطه داشتند، اما ملت ایران آنان را از کشور بیرون کرد. از کودتا و ترور گرفته تا انواع فشار‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، اقدام کردند، اما هیچ‌یک از این اقدامات نتوانست ملت ایران را از مسیر انقلاب خود منحرف کند.

قالیباف بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده است. حتی در مقطع اخیر نیز در حال مذاکره بودیم، اما آمریکا و رژیم صهیونیستی با حمله به ایران، میز مذاکره را بمباران کردند. با این حال، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با مدیریت هوشمندانه صحنه نبرد و بهره‌گیری از جنگ نامتقارن، درس فراموش‌نشدنی به متجاوزان دادند.

وی افزود: ما به دنبال جنگ نیستیم، اما در برابر هرگونه تجاوز با قدرت می‌ایستیم. امروز کشور‌های اسلامی باید در برابر زورگویی و یکجانبه‌گرایی آمریکا متحد شوند. یقین داریم ثمره خون رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدا، آزادی قدس شریف خواهد بود و آینده متعلق به جبهه مقاومت است.

رئیس مجلس تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی شخصیتی حکیم، فرمانده‌ای بزرگ و معلم مقاومت بود و ملت ایران تحت هدایت رهبر جدید انقلاب، همین مسیر را با قدرت ادامه خواهد داد. مردم ایران نیز در روز‌های سخت اخیر، حتی برای یک لحظه میدان را خالی نکردند و همچنان با آمادگی کامل از استقلال و عزت کشور دفاع خواهند کرد.

رئیس مجلس ملی بنگلادش: شهادت رهبر ایران ضایعه‌ای برای جهان اسلام است

در ادامه این دیدار، حافظ‌الدین احمد رئیس مجلس ملی بنگلادش، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب اسلامی، گفت: درگذشت رهبر ایران تنها ضایعه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه برای جهان اسلام بود. مردم بنگلادش که جمعیتی حدود ۲۰۰ میلیون مسلمان دارند، انقلاب اسلامی سال ۱۹۷۹ را به خوبی می‌شناسند و احترام ویژه‌ای برای آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و مقاومت ملت ایران در برابر متجاوزان و قدرت‌های بزرگ قائل هستند.

وی بیان کرد: روابط ایران و بنگلادش ریشه‌ای تاریخی دارد و با استقرار دولت جدید در بنگلادش، علاقه‌مند به گسترش همکاری‌های پارلمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی هستیم. همچنین از دکتر قالیباف و دکتر پزشکیان برای سفر به بنگلادش دعوت می‌کنیم.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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