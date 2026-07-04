جوان آنلاین: سردار احمد کرمی‌اسد، با تسلیت شهادت رهبر شهید و قدردانی از حضور گسترده مردم در مراسم وداع و تشییع، اظهار کرد: از روز گذشته هم‌وطنان از نقاط مختلف کشور برای شرکت در این مراسم معنوی، سفر خود را به سمت تهران آغاز کرده‌اند و همین موضوع موجب افزایش قابل توجه حجم تردد در محور‌های مواصلاتی منتهی به پایتخت شده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، حجم تردد در محور‌های منتهی به تهران نسبت به روز‌های گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و بیشترین میزان ترافیک در بازه زمانی ساعت یک بامداد تا ۵:۰۰ صبح ثبت شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به استان‌هایی که بیشترین سهم را در اعزام زائران به تهران داشته‌اند، گفت: استان‌های اصفهان، مازندران و البرز بیشترین حجم سفر به سمت پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند و بخش عمده زائران از این استان‌ها وارد محور‌های منتهی به تهران شده‌اند.

سردار کرمی‌اسد با بیان اینکه تمامی تمهیدات و سناریو‌های ترافیکی از قبل پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی شده بود، تصریح کرد: با وجود افزایش چشمگیر تردد، به دلیل ظرفیت مناسب محور‌های مواصلاتی، مدیریت صحیح جریان عبور و مرور و همکاری مطلوب مردم، تاکنون نیازی به اجرای طرح‌های یک‌طرفه نبوده است.

وی ادامه داد: تنها محدودیت اعمال‌شده در حال حاضر مربوط به محور هراز است که از ساعت ۸ صبح امروز تا ساعت ۲۴، تردد تمامی وسایل نقلیه سنگین در این محور ممنوع شده است. این ممنوعیت شامل خودرو‌های حامل مواد سوختی و مواد فاسدشدنی نمی‌شود و تا پایان برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت تا شرایط برای تردد روان و ایمن زائران فراهم باشد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در تهران نیازمند مدیریت صحیح سفرهاست، از زائران خواست حتی‌الامکان از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای حضور در مراسم استفاده کنند.

وی افزود: برای افرادی که ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند، پارکینگ‌های متعددی در ۱۴ مبادی ورودی تهران پیش‌بینی شده است. زائران می‌توانند خودرو‌های خود را در این توقفگاه‌ها پارک کرده و سپس با استفاده از اتوبوس، مینی‌بوس و ون که از پیش در این نقاط مستقر شده‌اند، بدون دغدغه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل برگزاری مراسم منتقل شوند.

سردار کرمی‌اسد همچنین از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل علائم، تابلو‌های هدایت مسیر و دستورات مأموران پلیس، از مسیر‌های تعیین‌شده استفاده کنند تا علاوه بر تسریع در رسیدن به مقصد، از ایجاد گره‌های ترافیکی نیز جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین حجم تردد زائران در فاصله ساعت ۱ بامداد تا ۵ صبح ثبت شده است، این بازه زمانی را یکی از پرخطرترین ساعات رانندگی دانست و گفت: از نظر علمی و تجربیات پلیس، در این ساعات سطح هوشیاری رانندگان به پایین‌ترین حد خود می‌رسد و احتمال بروز خستگی، خواب‌آلودگی، کاهش تمرکز و تأخیر در واکنش راننده به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند زمینه‌ساز وقوع حوادث ناگوار جاده‌ای باشد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از تمامی زائرانی که این ساعات را برای آغاز سفر خود انتخاب می‌کنند، خواست پیش از حرکت حتماً استراحت کافی داشته باشند و در صورت احساس کوچک‌ترین علائم خستگی یا خواب‌آلودگی، از ادامه رانندگی خودداری کرده و در نخستین محل ایمن توقف و پس از استراحت کافی، مسیر خود را ادامه دهند.

سردار کرمی‌اسد در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: خوشبختانه از آغاز سفر زائران تاکنون، همکاری مناسب هم‌وطنان با پلیس موجب شده محور‌های مواصلاتی کشور بدون چالش جدی مدیریت شوند. امیدواریم با ادامه این همکاری و رعایت توصیه‌های پلیس، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، همراه با سفری ایمن و بدون حادثه برای تمامی زائران باشیم.