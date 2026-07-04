جوان آنلاین: العهد از رسانه‌های عراق تاکید کرد که مراسم تشییع قائد شهید امت اسلام، شهید آیت الله خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه) در حقیقت یک همه پرسی میلیونی درباره راه و شیوه مقاومت است.

به گزارش تسنیم، عباس الجبوری تحلیلگر عراقی هم به این شبکه گفت که قائد امت شهید آیت الله خامنه‌ای (قدس سره الشریف) در دل‌های همه مسلمانان تاثیر گذاشتند.

رسانه عراقی، حضور میلیونی در مراسم وداع قائد شهید را پیامی به دشمنان ایران قلمداد کرد.

ماجد الشویلی دیگر تحلیلگر عراقی هم در سخنانی به بررسی پیام‌های حضور بین المللی و مشارکت میلیونی در مراسم وداع و تشییع قائد شهید امت اسلام پرداخت.