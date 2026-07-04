خبرنگار یمنی: سیاست های کلان رهبر شهید ایران تداوم خواهد داشت 

جوان آنلاین: عباس الضالعی خبرنگار یمنی با اشاره به تشییع میلیونی پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در تهران پایتخت ایران و شهرهای دیگر نوشت که جمهوری اسلامی ایران چندین پیام را از طریق برگزاری این مراسم پرشکوه ه به دنیا مخابره میکند که عبارتند از:
- صلابت و قدرت نظام اسلامی برای برگزاری این مراسم طی یک هفته در شهرهای متعدد در داخل و خارج از کشور در عراق به رخ همه کشیده شد.
- مشارکت بین المللی در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب از سوی کشورهای منطقه و جهان. این مشارکت صرف نظر از سطح نمایندگان اعزام شده از سوی کشورهای مختلف نشان میدهد که ایران با وجود جنگ و تبعات ناشی از آن، شبکه گستردهای از مناسبات بینالمللی را در اختیار دارد.
- مراسم پرشکوه تشییع پیکر رهبر انقلاب اسلامی نمایانگر یکی از نقاط عطف نظام سیاسی کشور بعد از ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ است که احتمالاً مهمترین محور آن این است که رویکردهای ایران که دومین رهبر انقلاب آن را ترسیم کرده بود، در همین مسیر استمرار خواهد داشت.
- نکته پایانی اینکه اگر نظام سیاسی متفاوتی در عراق روی کار بود، چه اتفاقی میافتاد و جزئیات مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در عراق در آن صورت گونه پیش میرفت؟