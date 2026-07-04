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تاریخ انتشار: ۱۳ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۳
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بغداد آماده استقبال باشکوه از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی

بغداد آماده استقبال باشکوه از پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی رئیس شورای استان کربلا تاکید کرد که مقدمات لازم برای برگزاری مراسم تشییع با شکوه رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران اتخاذ شده است.

جوان آنلاین: «قاسم الیساری» گفت که این استان تدارکات خود را برای میزبانی از مراسم تشییع باشکوه آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب انجام داده و اقدامات امنیتی و خدماتی را نیز اتخاذ کرده است.

وی تاکید کرد: دیدارهای متعددی با عشایر و سازمان‌های مدنی با هدف برگزاری مراسم تشییع به بهترین شکل ممکن انجام شد و تعطیل اعلام کردن روز تشییع، مراسم را باشکوه تر خواهد کرد.

الیساری افزود که الگو برداری امام شهید از جدش امام حسین(ع) و پایداری و شجاعتش تا زمان شهادت، باعث شد که مراسم تشییع ایشان از اهمیت نمادین زیادی در قلب مسلمانان برخوردار شود.

رئیس شورای استان کربلا خاطرنشان کرد که امام شهید، رهبر تمام امت اسلامی بود، ایشان رسالتش را انجام داد و به عنوان شهید به پیشگاه خداوند رفت.

دعوت عشایر عراق از مردم برای حضور گسترده در تشییع رهبر شهید انقلاب

عشایر استان‌های مختلف عراق با صدور بیانیه‌هایی از مردم این کشور خواستند تا در آئین استقبال و تشییع رهبر شهید امت اسلامی حضور گسترده و با شکوه داشته باشند.

بر همین اساس، شیوخ عشایر المکاصیص، البومحمد، البوکدیمی، الماجدی، الشویلات از فرزندان این عشایر و دیگر عشایر عراقی خواستند که در مراسم استقبال، تشییع و وداع با امام خامنه‌ای در استان‌های نجف اشرف و کربلا شرکت کنند.

مواکب حسینی استان ناصریه نیز برای مشارکت در این آئین در استان‌های نجف و کربلا اعلام آماده باش کامل و بسیج تمام امکانات خود کردند.

شیوخ عشایر بنی رکاب، العصافره، بنی لام و الاکرع نیز خواستار مشارکت گسترده و در شان امام شهید شدند.

شیخ عدنان علی سلمان السهلانی شیخ عشائر آل سهلان نیز در بیانیه‌ای از همه فرزندان این عشیره و همه مومنانی عراقی خواست تا در این مراسم حضور گسترده و با شکوه داشته باشند.

در این بیانیه آمده است که همه را دعوت به حضور در مراسم تشییع مرجع بزرگ جهان اسلام شهید امام سید علی خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه) می‌کنیم و این حضور باید متناسب با جایگاه دینی و سیاسی ایشان باشد.

شیخ منعم جبار آل صندوح شیخ عشایر الاعاجیب در سماوه نیز از فرزندان عشیره خود و همه عموزاده‌های خود در عشایر بنی حجیم خواست تا به منظور اظهار وفاداری به اصول و رهبران بزرگ، در مراسم تشییع قائد شهید امام خامنه‌ای شرکت کنند.

بر اساس اعلام مقامات عراق، پیکر مطهر شهید امت حضرت آیت الله خامنه ای عصر روز سه شنبه هفته آینده به نجف خواهد رسید و مراسم رسمی تشییع توسط دولتمردان دو کشور ایران و عراق برگزار خواهد شد.

پیکر مطهر امام شهید، ساعت ۶ صبح چهارشنبه با حضور میلیون‌ها عراقی از کوفه تا نجف تشییع می‌شود و بعد از آن در ساعت ۱۶ (به وقت عراق) پیکر مطهر ایشان در برخی مناطق شهر کربلای معلا و سپس در حرم حضرت سید الشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشییع خواهد شد.

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