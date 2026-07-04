روایت شبکه فرانسوی از «نمایش قدرت ایران» در بدرقه رهبر شهید

شبکه خبری فرانسه در گزارشی از آغاز پرشور مراسم بدرقه آقای شهید ایران، این مراسم وداع را «نمایش قدرت ایران در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک» خواند و از حضور گسترده اقشار مختلف مردم گزارش داد.

جوان آنلاین:شبکه خبری «ب. اف. ام» گزارش داد: هزاران عزادار که بیشتر آنها لباس مشکی به تن داشتند از سحرگاه و حتی قبل از اعلام شروع مراسم که ساعت ۶ صبح اعلام شده بود در محل (مصلی بزرگ تهران) حاضر شده بودند. بسیاری از شرکت‌کنندگان پرچم‌های سرخی را که کلمه «شهید» روی آن نوشته شده بود، تکان می‌دادند و برخی به گفته یک روزنامه‌نگار خبرگزاری فرانسه، شعار «انتقام» سر می‌دادند.

این گزارش با اشاره به اینکه مقامات ایرانی انتظار دارند بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر فقط در تهران در مراسم وداع با آقای شهید ایران شرکت کنند، افزود: این مراسم در حال تبدیل شدن به بزرگترین مراسم در تاریخ ایران است.

شبکه «ب. اف. ام» افزود: این رویداد نمایش قدرت (ایران) در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک جاری بین ایالات متحده و ایران، پس از امضای تفاهم‌نامه برای پایان دادن به درگیری است.

رضا، استاد دانشگاه، به رسانه فرانسوی گفت: چون به رهبر قول داده‌ایم که تا آخر با او خواهیم ماند.

این مرد ۳۷ ساله در گفت وگو با خبرنگار ب. اف ام افزود: همه این افراد برای او اینجا هستند. ما مدت‌ها فریاد زدیم که جان خود را فدای رهبر می‌کنیم، اما او بود که خود را فدای ما کرد.

جواد اکبری، ۴۳ ساله، کارگر یک کارخانه مواد غذایی، گفت: من هرگز فرصتی برای دیدن رهبر از نزدیک نداشتم و از این بابت ناراحتم. امروز برای آخرین خداحافظی آمده‌ام.

به گزارش ایرنا، آیین وداع با آقای شهید ایران که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و در جریان حمله وحشیانه و تروریستی دشمن آمریکایی - صهیونیستی به فیض رفیع شهادت نایل آمدند از نخستین ساعات صبح امروز - شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ - در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران آغاز شد.

مقامات بلندپایه و سران برخی کشورهای جهان، اندیشمندان و علمای دینی دیروز جمعه (۱۲ تیر ماه) برای ادای احترام به پیکر رهبر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه‌ای در مصلی تهران حضور یافتند.

طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌ الله العظمی خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیست‌چهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامه‌ریزی شده است.

در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.