پالایشگاه نفتی سن پترزبورگ بار دیگر هدف قرار گرفت

جوان آنلاین: در پی حمله پهپادی اوکراین به این پایانه نفتی ستونهای ضخیم دود سیاه و آتش از محدوده بندر شهر، محل استقرار پایانه نفتی سنپترزبورگ در استان لنینگراد، به آسمان برخاسته است.
میزان خسارت واردشده به این تأسیسات هنوز به طور دقیق برآورد نشده است.
مقامهای روسیه نیز اعلام کردهاند که در طول شب گذشته دهها پهپاد اوکراینی بر فراز استان لنینگراد رهگیری و سرنگون شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که پایانه نفتی سنپترزبورگ که در ساحل خلیج فنلاند و در بندر بزرگ این شهر قرار دارد، یکی از بزرگترین مراکز ذخیرهسازی و صادرات فرآوردههای نفتی روسیه محسوب میشود.
در هفتههای اخیر اوکراین حملات دوربرد خود به ویژه به مسکو و سن پترزبورگ را افزایش داده و مدعی شده است که این حملات با قدرت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد.
ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به حمله پهپادی به سنپترزبورگ در هفتههای گذشته، مقامات استونی را در این اقدام تروریستی، همدست کییف اعلام کرد.
وزیر امور خارجه استونی نیز پیشتر اعلام کرده بود که کشورش با وجود نارضایتی از ورود پهپادهای اوکراینی به حریم هوایی این کشور، از کییف نمیخواهد این حملات را متوقف کند.
خبرگزاری تاس پیشتر در گزارشی نوشته بود که اوکراین از بهار امسال حملات پهپادی دوربرد خود علیه زیرساختهای انرژی روسیه را افزایش داده است؛ حملاتی که در برخی موارد باعث عبور یا سقوط پهپادها در خاک کشورهای ثالث شده است.
دولت روسیه نیز در واکنش به این اقدامات در بیانیهای اعلام کرد که چندین گذرگاه مرزی ریلی در مرزهای این کشور با لتونی، فنلاند و استونی را تعطیل کرده است.