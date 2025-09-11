جوان آنلاین: «مسعود پزشکیان» ظهر امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در چهارمین برنامه سفر یک روزه خود به استان اردبیل، در نشستی با فعالان فرهنگی و اجتماعی این استان با بیان اینکه اگر مسلمانان به داد و کمک یکدیگر نرسند، مسلمان نیستند، اظهار داشت: وظیفه مسلمان است که گره از کار دیگران بگشاید و به آنان کمک کند؛ ۸۰ هزار مسجد داریم یعنی برای هر یکهزار یا ۱۲۰۰ نفر یک مسجد داریم، مگر امکان دارد که همچنان با مشکلات فرهنگی روبهرو باشیم؟ چرا مساجد نمیتوانند مشکلات مردم را حل کنند؟ نمیتوانم باور کنم که به یک پزشک (حتی آنها که پولکی هستند) در محلهاش بگویند که کسی نیاز به عمل دارد، اما بگوید که من انجام نمیدهم، حتما انجام میدهد.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه محله و مساجد باید کانون حل مشکلات مردم باشد، ادامه داد: باید مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در مساجد و محلهها حل کنیم، بدون منت نه اینکه ادعایی داشته باشیم. کار انسان، انسانیت است، زمانی میتواند خود را نشان دهد که دست دیگری را بگیرد. ما جنگ را چگونه اداره کردیم؟ آیا پول داشتیم؟ آیا نفت میفروختیم؟ همه پشت عراق بودند از کمونیستها تا سرمایهداران؛ اما تنها مردم پشت سر دولت و حاکمیت ما بودند، پشتیبانی را مردم کردند. تنها جنگی در طول تاریخ ایران است که به کشور حمله شد، اما خاکی از دست ندادیم چرا که مردم پشت سر حاکمیت و دولت بودند.
شکست دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به برکت فرهنگ، مردم و سرمایه اجتماعی کشور بود
رئیسجمهور با بیان اینکه اگر در جنگ تحمیلی دشمنان ناامید شدند به برکت فرهنگ، مردم و سرمایه اجتماعی کشور بود، اظهار داشت: اجر موشکهای ما، نیروهای عزیز و توانمند و ایثارگر سپاه و بسیج و انتظامی ما سر جای خود، اما قدرت ملت و مردم یک آب سردی را بر دست نامردان ریخت چرا که امید آنها با اغتشاشات داخلی بود. هیچ قدرتی نمیتواند مردمی که آب و خاک و فرهنگ و حاکمیت خود ایمان دارند را به شکست بکشاند.
پزشکیان با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه بسیاری شهرها را رها کردند و رفتند، اما پزشکان و پرستاران بازگشتند تا به مردم خدمت دهند، افزود: تمام ادارات و سازمانها در حد توان خود مایه گذاشتند و به میدان آمدند، البته گلایههایی هم داریم. در گفتوگویی که با نمایندگان مجلس داشتیم، ۲ نکته داشتیم یکی اینکه دولت را کوچک کنیم و دیگری اینکه پرداختها براساس عملکرد باشد.
وی با تاکید بر اینکه کشور ما سرشار از پتانسیل است و باید راه انرژی درون به برون را پیدا کنیم، گفت: اگر در آموزش و پرورش معدن انسان را بکاویم، طلای درون را ظاهر میکنیم و کاری میکنیم کارستان، کاری که در عقل نگنجد. چرا نتوانستیم؟ چونکه بد آموزش دیدیم و از ابتدا پتانسیل درون را آزاد نکردهایم.
پزشکیان افزود: در دوره مدرسه و دبیرستان درس نمیخواندم، همین آدم وقتی به خدمت رفتم و برگشتم از این رو به آن رو شدم، در جامعه سرم به سنگ خورد و برخواستم، وقتی دیدم نامردی هست و نمیخواهم زیر باری بروم به درون خودم باز گشتم و تصمیم گرفتم کاری کنم و شدم آنچه شما الان میبینید. اینطور نیست که کسی که خیلی زرنگ است تیزهوش باشد؛ پتانسیلی درون هر فرد وجود دارد که اگر آنرا آزاد کنیم دریایی میشود.
اگر مردم به میدان بیایند، هر کاری از دست ما بر میآید
رئیسجمهور با بیان اینکه دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست، اما اگر مردم به میدان بیایند، هر کاری از دست ما بر میآید، تصریح کرد: مسجد محوری، محله محوری و مدرسه محوری باید در اولویت قرار گیرد. نباید چیزی از دید و نگاه ما پنهان باشد، نباید کسی در یک منطقه باشد که ما او را ندیده باشیم.
وی افزود: اگر مساجد و مدارس ما چنین دیدگاهی داشته باشند و همه را ببینند و دغدغه مردم را درنظر داشته باشند، مملکتی خواهیم داشت که همه به فکر هم هستند و به هم کمک میکنند. اگر بیدار شویم، عقب ماندگیها را جبران خواهیم کرد.
کمپین مدرسهسازی «با من» از زبان رئیسجمهور
رئیسجمهور گفت: آقای مظفری استاندار خراسان رضوی میگفتند که خیری که ۱۰۰ مدرسه درست کرده بود گلایه داشت که چرا در مدرسهسازی جدید ما را دعوت نکردید؟ پس از تقدیر از او گفته بودند که شما به تنهایی ۱۰۰ مدرسه ساختید میخواهیم از این به بعد با ۱۰۰ نفر یک مدرسه بسازیم.
وی افزود: در کمپین «با من» ساخت ۷۲۰ مدرسه در سال را با کمک مردم محلات آغاز کردند در حالی که کل اعتبار دولت ۷۲۰ مدرسه نیست؛ یعنی یکی میگوید «در با من»، یکی میگوید «آجر با من»، یکی میگوید «آشپزی با من» و ... اگر این نهضت راه بیفتد چه اتفاقی میافتد؟
مسجد تنها محل نمازخواندن نیست بلکه محل اقامه نماز است
پزشکیان با تاکید بر اینکه مسجد تنها محل نمازخواندن نیست بلکه محل اقامه نماز است، یعنی آنچه در نماز میخوانیم را پیاده کنیم، بیان کرد: به مردم اعتماد داریم و آنان را پشتوانه ثبات و امنیت کشور میدانیم. بدانیم که مردم یک گروه و یک جناح و یک دسته نیستند، طوری نباشد که در مساجد عدهای جذب و عدهای دفع شوند. نباید یک عده را خودی و یک عده را غیرخودی نکنیم، وظیفه ما رسیدگی به هر انسان و هر گرفتاری است.
وی در پایان تصریح کرد: سمنها، مساجد، مدارس و مراکز مختلف باید دست به دست هم دهیم، محله را ببینیم. استانداران، فرمانداران و بخشداران نیز مسئول ایجاد ارتباط بین مردم و دولت هستند. ما نمیخواهیم در امور مردم دخالت کنیم بلکه برای حل مشکلات مردم هماهنگ باشیم، آن کاری که از دستمان بر میآید را انجام دهیم و در خدمت مردم عزیز کشورمان باشیم.
رئیسجمهور گفت: با مشکلات زیادی مواجه هستیم، اما انشالله با وحدت و انسجام و مشارکت مردم تمام مشکلات را حل خواهیم کرد.