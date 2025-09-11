سفیر انگلیس در آمریکا برکنار شد

نخست‌وزیر انگلیس با صدور دستور فوری، «پیتر ماندلسون» سفیر این کشور در آمریکا را در پی افشای اسناد تازه درباره روابط او با «جفری اپستین» تاجر آمریکایی محکوم‌شده به جرایم جنسی، از سمتش برکنار کرد.

جوان آنلاین: دفتر نخست‌وزیری انگلیس روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با توجه به اطلاعات جدید در ایمیل‌هایی که توسط پیتر ماندلسون نوشته شده، نخست‌وزیر از وزیر خارجه خواسته است او را از سمت سفیر کنار بگذارد.»

به گزارش ایرنا، این بیانیه می‌افزاید: «ایمیل‌ها نشان می‌دهند عمق و گستره رابطه ماندلسون با جفری اپستین متفاوت از آن چیزی است که در زمان انتصابش شناخته شده بود. به‌ویژه پیشنهاد ماندلسون مبنی بر اینکه محکومیت اول اپستین ناعادلانه بوده و باید به چالش کشیده شود، اطلاعات تازه‌ای است. با در نظر گرفتن قربانیان جرایم اپستین، او فوراً از سمت سفیری برکنار شد.»

ماندلسون، سیاستمدار شناخته‌شده حزب کارگر، بهمن سال گذشته به‌عنوان سفیر انگلیس در واشنگتن منصوب شده بود. اما انتشار ایمیل‌هایی که به سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد، پرده از حمایت او از اپستین پس از نخستین محکومیتش برداشت. در بخشی از این مکاتبات، وی توصیه کرده بود اپستین برای آزادی زودهنگام تلاش کند.

رسانه‌های انگلیسی همچنین گزارش داده‌اند که در اسناد دیگری، ماندلسون اپستین را «بهترین دوست من» خطاب کرده است؛ موضوعی که موجی از انتقادات و واکنش‌های سیاسی را در لندن برانگیخت. احزاب مخالف دولت از نخست‌وزیر خواسته بودند فوراً او را برکنار کند.

نخست‌وزیر استارمر پیش‌تر تأکید کرده بود که در زمان انتصاب ماندلسون، روند بررسی‌های لازم طی شده است، اما با افشای این اسناد تازه، دولت تصمیم گرفت او را بلافاصله از سمتش برکنار کند.

این برکناری در حالی رخ می‌دهد که روابط دیپلماتیک لندن و واشنگتن به‌عنوان مهم‌ترین محور سیاست خارجی انگلیس توصیف می‌شود و انتخاب جانشین ماندلسون اکنون به یکی از چالش‌های فوری دولت است.