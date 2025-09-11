حفاظت فعال و هوشمندانه تنها راه احیای بافت تاریخی شهر است

رئیس ناحیه ویژه تاریخی اصفهان در آیین معارفه خود تأکید کرد: بافت تاریخی شهر باید با حفاظت فعال، مرمت هوشمندانه و مشارکت همگانی به زندگی بازگردد.

به گزارش خبرنگار جوان آنلاین آیین معارفه رئیس ناحیه ویژه تاریخی شهر اصفهان ظهر دوشنبه در شهرداری اصفهان برگزار شد. علی توبچی در این نشست اظهار داشت: رهبری و مدیریت صحیح برای پیشبرد توسعه شهر اصفهان حیاتی است و باید با نگاهی متمایز، مبتنی بر وحدت و رفاه عمومی به بافت تاریخی شهر پرداخته شود.

وی با اشاره به گستره ۴۵۰ هکتاری بافت تاریخی اصفهان که دو میدان فاخر و سه مجموعه ارزشمند را در خود جای داده است، افزود: این بافت در عین ارزشمندی با مشکلات متعددی مواجه است و نخستین گام در این مسیر، حفاظت همه‌جانبه و جلوگیری از تخریب آن است.

توبچی تأکید کرد: حفاظت نباید به معنای انجماد و توقف حیات در بافت تاریخی باشد، بلکه باید با ترکیبی خردمندانه از عشق به میراث و نگاه هوشمندانه به آینده، زمینه احیا و تزریق سرزندگی به این محدوده فراهم شود.

رئیس ناحیه ویژه تاریخی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجارب شهرهای صنعتی، خدماتی، دیجیتال و هوشمند در مدیریت بافت تاریخی گفت: راه‌اندازی همیاران شهر تاریخی می‌تواند به عنوان یک حرکت اجتماعی گسترده، زمینه‌ساز توسعه و حفاظت پایدار بافت باشد.

وی ادامه داد: پراکندگی و گستردگی بافت تاریخی اصفهان که حاصل بیش از ۴۰ سال تلاش شهرداری و میراث فرهنگی است، نیازمند توجه ویژه و نگاه منسجم است.

وی با بیان اینکه میراث فرهنگی اصفهان گنجینه‌ای ارزشمند است، اظهار داشت: باید این میراث را به سرمایه‌ای برای توسعه پایدار و ثروتی برای آینده شهر تبدیل کرد و در این مسیر همکاری تمامی دستگاه‌ها، شورا و متخصصان ضروری است.

رئیس ناحیه ویژه تاریخی اصفهان در پایان تصریح کرد: بازآفرینی و مرمت درست بافت تاریخی بدون همراهی مردم و حمایت نهادهای مسئول ممکن نیست و این اقدام تنها با همدلی جمعی به سرانجام خواهد رسید.