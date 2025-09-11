کد خبر: 1317113
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۶
سیاست » اخبار کلی
رضازاده:

رئیس‌جمهور در سازمان ملل جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه را افشا کند

رئیس‌جمهور در سازمان ملل جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه را افشا کند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رئیس‌جمهور از تریبون سازمان ملل ضمن تشریح و افشای جنایت رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشورمان، خواستار محکومیت این رژیم دیوانه از سوی سازمان ملل شود.

جوان آنلاین: یعقوب رضازاده در گفت‌و‌گو، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: رئیس‌جمهور اخیرا سفری به چین داشت و در آن‌جا مذاکرات خوبی با دولت‌های شرق آسیا از جمله چین و روسیه صورت گرفت و صحبت‌هایی درباره توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشترک و تعیین یک واحد پولی مشخص برای مبادلات شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: رئیس‌جمهور قرار است به زودی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا کنند که انتظار می‌رود در سخنرانی ایشان سه محور اصلی حقانیت و مظلومیت مردم مسلمان غزه، تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و لزوم اجرای قانون منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای مدنظر قرار گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: حقانیت و مظلومیت مردم مسلمان غزه موضوع مهمی است؛ تاکنون در غزه حدود ۶۰ هزار نفر شهید شدند و تعدادی زیادی زیر آوار مانده‌اند. این کشتار و فاجعه انسانی به‌مراتب فراتر از جنایات هیتلر در جنگ جهانی دوم است.

وی تاکید کرد: باید جنایت رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و سران کشور‌های اروپا از تریبون شورای امنیت به گوش جهانیان رسانده شود، هرچند که تاثیری ندارد، چون سردمداران شورای امنیت تحت فرمان آمریکا هستند.

رضازاده با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، گفت: بیش از ۱۶۵ نفر از مردم بی‌گناه ایران، جوانان، نوجوانان، کودکان، نوزادان، زنان، دانشمندان و فرماندهان نیرو‌های مسلح در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان شهید شدند. لازم است رئیس جمهور در سازمان ملل این جنایت‌ها را تشریح کرده و خواستار محکومیت این رژیم دیوانه از سوی سازمان ملل شود.

وی با اشاره به قانون منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، گفت: متأسفانه آمریکا، اسرائیل، کشور‌های اروپایی و برخی همسایگان ما مجهز به سلاح‌های هسته‌ای هستند که جان انسان‌ها و کشور‌های همسایه را تهدید می‌کنند.

رضازاده در پایان گفت: در کنار این موارد، تاکید شد که ملت و دولت ایران آماده مذاکره در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشور‌های دنیا است.

برچسب ها: رئیس جمهور ، سازمان ملل ، رژیم صهیونیستی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

سناریو‌های احتمالی بعد از مصوبه خلع سلاح حزب‌الله 

«حمایت هدفمند»، طرح جدید معیشتی یا رمز جراحی یارانه‌ای؟  

اینجا عالم دیگری است و مستقیم به ملکوت راه دارد!  

اصل بقای اعتیاد با متادون فروشی ۹ هزار پزشک 

رمزگشایی از ترس مزمن ترامپ 

پیام‌های نشست شانگهای 

توانمندسازی، اشتغال و ازدواج دختران در طرح ملی «یاس» 

هیچ سندی مبنی بر شومی خسوف وجود ندارد؛ خواندن نماز آیات در ماه‌گرفتگی

«روز سیاه» صهیونیست‌ها در قدس و غزه 

گروسی و بوی کباب جاسوسی جدید 

پزشکیان: پایبند به انسجام امت اسلامی هستیم 

آب رفتن ذخایر استراتژیک دارو از ۶ ماه به یک ماه!  

تحلیل گزارش امنیتی قرارگاه مرکزی خاتم (ص) از منطقه 

شمارش معکوس برای ماه‌گرفتگی کلی در ایران

۳ نکته درباره حمله اسرائیل به قطر؛ نقاب دیپلماسی، حمله به اخوانی‌ها و پایان رویا

سلامت فوتبال، قربانی نگاه درآمدزای کمیته انضباطی 

تروئیکای شرق، اروپا را پای مذاکره آورد

وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم

افق ما سینمایی است نه فیلم کوتاه

بدون تعارف با قهرمانان هوافضای سپاه/ انتشار تصاویر شلیک موشک ها در جنگ با رژیم صهیونیستی برای اولین بار

نفس‌های آخر نگین شمال‌غرب

مکانیسم ماشه و آتش تهیه جنگ شناختی دشمن

حذف دستگاه‌های اضافی

حق پخش همچنان رؤیایی بیش نیست

کنترل شهر غزه حماس را تسلیم نمی‌کند 

طولانی‌ترین خسوف قرن در آسمان ایران رخ داد

دست بلند ایران مقابل هر گونه ماجراجویی

ایران حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به دوحه را شدیداً محکوم کرد

شهادت در راه‌وطن را ازخادمی امام‌رضا (ع) گرفت

عراقچی روی دور تهدید اروپا

قانون جنگلی و صحرایی رسانه‌های اصلاح‌طلب!

آخرین جزئیات قتل در خیابان دماوند 

مکانیسم تفرقه!

جهش توانمندی‌های فضایی زیر سایه فشار‌ها

زیرمیزی فاجعه‌بار در نظام سلامت

صعود کم رمق به فینال «کافا»؛ ایران در «حصار» تاجیکستان گیر افتاد

رسانه می‌تواند با تلفیق علم و هنر، ازدواج جوانان را ساده و آگاهانه کند

رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶

چگونه طرح «دو دولت» به ابزاری برای «یک دولت یهودی» تبدیل شد؟

«افزایش» هم ناکارآمدی وام‌های بانکی را علاج نکرد

جلوی اسراف سفر‌های ورزشی را بگیرید

اتحاد مقدس، سپر پولادین مثلث مقدس

 قتل اعضای خانواده به خاطر پنهان‌کاری

مصائب تحمیلی تابعیت مضاعف 

ایران همکاری پادمانی با آژانس را با چارچوب جدید ادامه می‌دهد

انحصار واردات کالا‌های اساسی را بشکنید

مکانیسم ماشه نقض حقوق بین الملل با بازی قدرت

«اجر» ازدواج از دل فداکاری‌ها، همدلی‌ها و سرمایه‌گذاری عاطفی برمی‌خیزد

کافا، ضربه به فوتبال ایران

دلواپسی مردان غربی برای زنان چادر به سر ایرانی

پیشنهاد سردبیر
ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
خورشید به‌تنهایی خاموشی‌ها را روشن نمی‌کند
وام‌های اشتباهی!
گفت‌وگو با محسن ردادی/ رژیم‌صهیونیستی ما را محبوب قلوب آزادی‌خواهان جهان کرد
گفت‌وگو با سیدحسین شهرستانی/ افتخار به تاریخ ایران به معنای پذیرش همه آن نیست
خاک در حال محو شدن است
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ وصلت با حاج محمد را مرهون توسل به شهید سلیمانی هستم
خوش‌سفر مثل مدیران ورزش
بچه‌ها باید به خودشان برسند، نه به محفوظات کتاب!
قیمت گندم باید عادلانه تعیین شود
عراقچی روی دور تهدید اروپا
پیام‌های نشست شانگهای 
رقابت سخت فیلم‌های اجتماعی برای رسیدن به اسکار ۲۰۲۶
اگر جلال امروز بود‌
فیلم/ مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار