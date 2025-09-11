عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رئیس‌جمهور از تریبون سازمان ملل ضمن تشریح و افشای جنایت رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشورمان، خواستار محکومیت این رژیم دیوانه از سوی سازمان ملل شود.

جوان آنلاین: یعقوب رضازاده در گفت‌و‌گو، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: رئیس‌جمهور اخیرا سفری به چین داشت و در آن‌جا مذاکرات خوبی با دولت‌های شرق آسیا از جمله چین و روسیه صورت گرفت و صحبت‌هایی درباره توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشترک و تعیین یک واحد پولی مشخص برای مبادلات شد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: رئیس‌جمهور قرار است به زودی در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا کنند که انتظار می‌رود در سخنرانی ایشان سه محور اصلی حقانیت و مظلومیت مردم مسلمان غزه، تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان و لزوم اجرای قانون منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای مدنظر قرار گیرد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس توضیح داد: حقانیت و مظلومیت مردم مسلمان غزه موضوع مهمی است؛ تاکنون در غزه حدود ۶۰ هزار نفر شهید شدند و تعدادی زیادی زیر آوار مانده‌اند. این کشتار و فاجعه انسانی به‌مراتب فراتر از جنایات هیتلر در جنگ جهانی دوم است.

وی تاکید کرد: باید جنایت رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و سران کشور‌های اروپا از تریبون شورای امنیت به گوش جهانیان رسانده شود، هرچند که تاثیری ندارد، چون سردمداران شورای امنیت تحت فرمان آمریکا هستند.

رضازاده با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، گفت: بیش از ۱۶۵ نفر از مردم بی‌گناه ایران، جوانان، نوجوانان، کودکان، نوزادان، زنان، دانشمندان و فرماندهان نیرو‌های مسلح در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان شهید شدند. لازم است رئیس جمهور در سازمان ملل این جنایت‌ها را تشریح کرده و خواستار محکومیت این رژیم دیوانه از سوی سازمان ملل شود.

وی با اشاره به قانون منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای، گفت: متأسفانه آمریکا، اسرائیل، کشور‌های اروپایی و برخی همسایگان ما مجهز به سلاح‌های هسته‌ای هستند که جان انسان‌ها و کشور‌های همسایه را تهدید می‌کنند.

رضازاده در پایان گفت: در کنار این موارد، تاکید شد که ملت و دولت ایران آماده مذاکره در تمامی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشور‌های دنیا است.