استراتژی جنجالی پنتاگون؛ اولویت بر داخل آمریکا تا رقابت با چین

در چرخشی بی‌سابقه در سیاست دفاعی آمریکا، پنتاگون قصد دارد تمرکز خود را از مقابله با قدرت‌های جهانی مانند چین به حفاظت از خاک آمریکا و نیم‌کره غربی معطوف کند.

جوان آنلاین: مقام‌های پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) در حال ارائه پیشنهادی به دولت ترامپ هستند که بر این اساس این وزارتخانه اولویت خود را بر حفاظت از خاک آمریکا و نیم‌کره غربی قرار خواهد داد. این اقدام محتمل تغییری چشمگیر نسبت به مأموریت چند‌ساله ایالات متحده که تمرکز بر تهدیدات چین بود، دارد.

به گزارش تسنیم، نشریه «پولیتیکو» در گزارشی اختصاصی به نقل از سه مقام مطلع نوشت که پیش‌نویس جدید «راهبرد دفاع ملی» روز‌های گذشته روی میز «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا قرار گرفته و بر اساس آن مأموریت‌های داخلی و منطقه‌ای بالاتر از مقابله با چین و روسیه قرار دارد.

بر اساس این گزارش، این تغییر جهت، چرخشی بزرگ نسبت به سیاست‌های دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه محسوب می‌شود که پیشتر «چین» را بزرگترین تهدید آمریکا می‌دانستند.

یکی از افراد مطلع گفت: «این تغییر بزرگ برای آمریکا و متحدانش در چند قاره خواهد بود و وعده‌های قدیمی آمریکا اکنون زیر سؤال می‌روند.»

در همین راستا، پنتاگون هزاران نیروی گارد ملی را برای حمایت از نیرو‌های انتظامی در لس‌آنجلس و واشنگتن فعال کرده و چند ناو و جنگنده «اف-۳۵» را به کارائیب اعزام کرده است. وزارت جنگ آمریکا همچنین منطقه‌ای نظامی شده در مرز جنوبی با مکزیک ایجاد کرده که به نیرو‌های نظامی اجازه می‌دهد تا غیرنظامیان را بازداشت کنند.

این در حالی است که سخنگوی پنتاگون و کاخ سفید نیز از اظهار نظر در این رابطه خودداری کرده‌اند.

این نشریه در بخش دیگر گزارش خود نوشت که انتظار می‌رود بر اساس این طرح برخی از ۸۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا در سال‌های پیش رو از این قاره خارج شوند.