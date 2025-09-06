اسپانیا در حال بررسی توقف صادرات سلاح به اسرائیل است

روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» گزارش داد دولت این کشور در حال بررسی تشدید تحریم‌ها علیه اسرائیل و توقف صادرات سلاح به این رژیم است.

جوان آنلاین: در پی تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری علیه فلسطینیان، دولت اسپانیا قصد دارد روز سه‌شنبه بسته‌ای از تحریم‌ها علیه اسرائیل را در شورای وزیران تصویب کند.

به گزارش ایسنا، روزنامه اسپانیایی «ال پائیس» در گزارشی نوشت: «دولت اسپانیا در تلاش است تا تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را بدون استثنا اجرا کند و بنابراین آن را به صنایع نظامی محدود نکند.»

به گفته منابع دولتی، برنامه دولت اسپانیا این است که این تحریم فورا اجرا شود و طرح اصلی این است که این تحریم، فروش، عرضه، انتقال یا صادرات سلاح و فناوری را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اسرائیل ممنوع خواهد کرد.

اسپانیا در سال گذشته میلادی کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. همچنین انتظار می‌رود فرانسه، بریتانیا، بلژیک و استرالیا نیز در ماه جاری از این اقدام پیروی کنند و رژیم اسرائیل را که ایالات متحده حامی اصلی آن است، به‌طور فزاینده‌ای در غرب منزوی کنند.

«پدرو سانچز» نخست‌وزیر اسپانیا روز دوشنبه در تلویزیون ملی اسپانیا اظهار کرد: «سال گذشته، وقتی کشور فلسطین را به‌رسمیت شناختیم، شنیدم که برخی از سیاستمداران کشورمان گفتند که نمی‌توانیم خارج از اجماع اروپایی این کار را انجام دهیم و ما در حال ایجاد یک اجماع اروپایی هستیم.»