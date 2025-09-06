خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن از دولت و ارتش اسرائیل خواستند از عملیات نظامی در این منطقه خودداری کنند، چرا که هرگونه حمله گسترده می‌تواند به کشته شدن فرزندانشان منجر شود. آنها هشدار دادند که فشار نظامی و ادامه جنگ تنها جان اسرای آنها را به خطر می‌اندازد.

جوان آنلاین: خانواده‌های اسرای اسرائیلی در غزه تأکید کردند که بیش از ۴۰ اسیر تاکنون جان خود را به دلیل فشار‌های نظامی از دست داده‌اند. آنها به رئیس ستاد کل ارتش و مقامات امنیتی هشدار دادند که اشغال غزه هیچ کمکی به بازگرداندن اسرا نخواهد کرد و بالعکس، می‌تواند به قتل فرزندانشان بینجامد.

به گزارش آنا، این خانواده‌ها با انتقاد از دولت نتانیاهو، اعلام کردند که دولت نه تنها مسئولیت اتفاقات ۷ اکتبر را بر عهده نگرفته، بلکه با برنامه‌ریزی عملیات نظامی در غزه جان اسرای خود را به خطر می‌اندازد و عمداً به تداوم جنگ دامن می‌زند.

آنها تأکید کردند که ادامه جنگ بدون توجه به جان اسرای اسرائیلی فاجعه‌ای تاریخی برای جامعه آنها خواهد بود و خواستار ایجاد فشار عمومی برای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن فرزندانشان شدند. خانواده‌ها همچنین از مقامات ارشد خواستند که از هرگونه اقدام نظامی که ممکن است به مرگ اسرای غزه منجر شود، خودداری کنند.