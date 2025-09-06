سفارت ایران در کابل اعلام کرد که دومین محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی شامل مواد غذایی، بسته‌های بهداشتی و پتو به زلزله‌زدگان شرق افغانستان تحویل داده شده است.

جوان آنلاین: دومین محموله کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران برای زلزله‌زدگان شرق افغانستان با حضور علیرضا بیکدلی سفیر ایران و مقامات مسئول افغانستان در فرودگاه کابل تحویل شد. این محموله شامل ۱۰ هزار تخته پتو، ۳۷ تن مواد غذایی و ۸ تن بسته‌های بهداشتی بود.

به گزارش تسنیم، بیکدلی در مراسم تحویل کمک‌ها گفت: «ایران همواره در کنار مردم افغانستان است و در سه مرحله به ترتیب ۸۰، ۵۰ و ۶۷ تن چادر، پتو، وسایل بهداشتی و مواد غذایی برای زلزله‌زدگان ارسال شده است.»

وی همچنین از همدلی و پیگیری سازمان هلال احمر ایران در این زمینه قدردانی کرد.

این کمک‌ها در پی زلزله شدید در ولایت‌های کنر و ننگرهار صورت گرفته است که علاوه بر تلفات انسانی، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و خانه‌های مردم وارد کرده است. بر اساس اعلام حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این زلزله ۱۴۵۷ نفر جان خود را از دست داده و ۳۳۹۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند همچنین ۶۷۸۲ خانه در مناطق زلزله‌زده تخریب شده است.

پیش‌تر، سفیر ایران با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده، ضمن ارزیابی وضعیت امدادرسانی، بر حمایت ایران از مردم افغانستان در لحظات دشوار تأکید کرده و اعلام کرده بود که برخی مناطق به دلیل تخریب مسیر‌های زمینی تنها از طریق هوا قابل دسترسی هستند.