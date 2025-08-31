هشدار نسبت به تحرکات آمریکا در عراق از طریق داعش

یک نماینده عراقی نسبت به تحرکات آمریکایی‌ها برای استفاده از گروهک‌های زیر زمینی وابسته به داعش هشدار داد.

جوان آنلاین: علی البنداوی عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که خطر تشکیلات تروریستی داعش در این کشور طی دوره اخیر شدت گرفته و گروهک‌های زیر زمینی وابسته به آن در برخی مناطق دست به تحرکاتی می‌زنند.

وی افزود: آمریکا به دنبال متشنج کردن شرایط امنیتی عراق از طریق این گروهک‌های زیرزمینی به ویژه بعد از اعلام خروج نظامیان این کشور از برخی مناطق است.

البنداوی اضافه کرد: واشنگتن تلاش دارد مانع تحقق ثبات در عراق شود و از اهرم داعش به عنوان یک عامل فشار سیاسی و امنیتی علیه بغداد استفاده کند.

به تازگی برخی مناطق کرکوک، موصل و الانبار شاهد تحرکات بقایای داعش بوده است.