اعلام خروج آمریکا از برخی مناطق عراق عملیات فریب است

جوان آنلاین: ریاض الوحیلی تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد که تحرکات اعلام شده در خصوص خروج نظامیان آمریکایی از برخی مناطق فریب است.

وی افزود: نمی‌توان به هیچ توافقی با آمریکا اعتماد کرد. این کشور همچنان حاکمیت عراق را به بهانه‌های مختلف نقض می‌کند و نمی‌توان به گزارش‌ها در خصوص خروج نظامیان آمریکایی اعتماد کرد.

الوحیلی تصریح کرد که پایان حضور آمریکایی‌ها در عراق به صورت کامل تنها گزینه برای محافظت از حاکمیت این کشور است.

پیش از این یک نشریه کانادایی گزارش داده بود که نیروهای آمریکایی در حال جا به جایی و نه عقب نشینی در عراق هستند.