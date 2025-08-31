افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های عمرانی هفته دولت در بهارستان با اعتبار۱۷۰۰میلیاردی

معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران ،گفت‌: بمناسبت گرامیداشت هفته دولت بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی ، ورزشی، رفاهی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بهارستان افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی شد.

همزمان باگرامیداشت هفته بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی ، خدماتی، فرهنگی و رفاهی شهرستان بهارستان، با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران ، فرماندار و ائمه جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان بهارستان افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی شد.

مشیرالحق عابدی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران در آیین بهره برداری از طرحهای عمرانی شهرستان بهارستان، اظهار کرد: به همت مجموعه مدیریت شهرستان بهارستان و بمناسبت گرامیداشت هفته دولت بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی با صرف اعتباری بالغ بر۱۷۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت کلنگ زنی، افتتاح و‌مورد بهره برداری قرار گرفت،که‌نشان از همت مجموعه شهرستان برای توسعه خدمات و افزایش زیرساختها است .

وی افزود:شهرستان بهارستان با وجود محرومیت‌ها، آینده بهتری خواهد داشت و هفته دولت فرصتی بسیار مناسب برای نمایش و معرفی دستاوردها و زحمات صورت گرفته در سراسر استان و کشور است.

عابدی با تقدیر از برنامه‌ریزی دقیق فرمانداری بهارستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: در این شهرستان بالغ بر ۱۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در قالب افتتاح و کلنگ‌زنی با اعتباری بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان برای هفته دولت تدارک دیده شده است.

عابدی با بیان اینکه پروژه‌های افتتاح‌شده قطعاً راهگشای حل مشکلات مردم خواهند بود،تاکید کرد: همانند طرحی که امروز شاهد افتتاح آن بودیم، این پروژه‌ها مستقیماً در جهت خدمت‌رسانی بهتر و سریع‌تر به جامعه هدف اجرایی شده‌اند.

معاون استاندار تهران در ادامه با اشاره به پروژه‌های کلنگ‌زنی شده، گفت: امیدواریم که با تلاش مجموعه های دست اندرکار و با نظارت و برنامه‌ریزی فرمانداری بهارستان، این طرح‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر عزم جدی دولتمردان نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات مردم، تصریح کرد: بدون شک دولت نهایت اهتمام خود را برای خدمت‌گذاری به کار بسته است، اما شهرستان بهارستان با وجود محرومیت‌ها و کمبودهای اعتباری، نیازمند نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات بیشتر است.

عابدی با بیان اینکه شهرستان بهارستان از جمله مناطق کم‌برخوردار کشور محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: مطمئناً با درایت و مدیریت دکتر معتمدیان استاندار محترم تهران، شاهد تحولات مثبت و آینده‌ای بهتر برای شهرستان بهارستان خواهیم بود.

لازم بذکر است که بمناسبت گرامیداشت هفته دولت باحضور معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری تهران، ضمن کلنگ زنی احداث ساختمان مرکزی شهرداری نسیم شهر، رونمایی یک دستگاه نردبان ۳۲ متری آتش نشانی، افتتاح مجموعه ورزشی شهید اسماعیل پاشایی، بهره برداری از ‌دوربرگردان پروانه ای محور پایانه به اتوبان در بخش بوستان و شهر نسیم شهر انجام شد .

در بخش بوستان شهرستان بهارستان هم معاون استاندار تهران با همراهی ائمه جمعه و فرماندار و دیگر مسئولین این شهرستان پس از حضور در آستان مقدس امامزاده باقر وادای احترام و گلباران مزار شهدای شهر صالحیه، پروژه مسیر ارتباطی شهید مهدی خدایی ،از ۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین خدماتی شهرداری صالحیه نیز رونمایی کردند و پروژه مجموعه ورزشی ۳هزا نفری صالحیه نیز بصورت وبینار توسط وزیر کشور افتتاح و‌مورد بهره برداری قرار گرفت.