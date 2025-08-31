کد خبر: 1315564
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۲
اسلام شهر (غرب تهران) » اجتماعی

افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های عمرانی هفته دولت در بهارستان با اعتبار۱۷۰۰میلیاردی

افتتاح، بهره برداری و کلنگ زنی پروژه های عمرانی هفته دولت در بهارستان با اعتبار۱۷۰۰میلیاردی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران ،گفت‌: بمناسبت گرامیداشت هفته دولت بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی ، ورزشی، رفاهی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد ریال در شهرستان بهارستان افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی شد.
بهاره عشقی صابر

 همزمان باگرامیداشت هفته بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی ، خدماتی، فرهنگی و رفاهی شهرستان بهارستان، با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران ، فرماندار و ائمه جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان بهارستان افتتاح ، بهره برداری و کلنگ زنی شد.

مشیرالحق عابدی معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری تهران در آیین بهره برداری از طرحهای عمرانی شهرستان بهارستان، اظهار کرد: به همت مجموعه مدیریت شهرستان بهارستان و بمناسبت گرامیداشت هفته دولت بیش از ۱۰۰ پروژه عمرانی با صرف اعتباری بالغ بر۱۷۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت کلنگ زنی، افتتاح و‌مورد بهره برداری قرار گرفت،که‌نشان از همت مجموعه شهرستان برای توسعه خدمات و افزایش زیرساختها است .

وی افزود:شهرستان بهارستان با وجود محرومیت‌ها، آینده بهتری خواهد داشت و هفته دولت فرصتی بسیار مناسب برای نمایش و معرفی دستاوردها و زحمات صورت گرفته در سراسر استان و کشور است.

عابدی با تقدیر از برنامه‌ریزی دقیق فرمانداری بهارستان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد: در این شهرستان بالغ بر ۱۰۰ پروژه عمرانی و خدماتی در قالب افتتاح و کلنگ‌زنی با اعتباری بالغ بر ۱,۷۰۰ میلیارد تومان برای هفته دولت تدارک دیده شده است.

 عابدی با بیان اینکه پروژه‌های افتتاح‌شده قطعاً راهگشای حل مشکلات مردم خواهند بود،تاکید کرد: همانند طرحی که امروز شاهد افتتاح آن بودیم، این پروژه‌ها مستقیماً در جهت خدمت‌رسانی بهتر و سریع‌تر به جامعه هدف اجرایی شده‌اند.

معاون استاندار تهران در ادامه با اشاره به پروژه‌های کلنگ‌زنی شده، گفت: امیدواریم که با تلاش مجموعه های دست اندرکار و با نظارت و برنامه‌ریزی فرمانداری بهارستان، این طرح‌ها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند.

وی با تأکید بر عزم جدی دولتمردان نظام جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات مردم، تصریح کرد: بدون شک دولت نهایت اهتمام خود را برای خدمت‌گذاری به کار بسته است، اما شهرستان بهارستان با وجود محرومیت‌ها و کمبودهای اعتباری، نیازمند نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات بیشتر است.

عابدی با بیان اینکه شهرستان بهارستان از جمله مناطق کم‌برخوردار کشور محسوب می‌شود، خاطر نشان کرد: مطمئناً با درایت و مدیریت دکتر معتمدیان استاندار محترم تهران، شاهد تحولات مثبت و آینده‌ای بهتر برای شهرستان بهارستان خواهیم بود.

 لازم بذکر است که بمناسبت گرامیداشت هفته دولت باحضور معاون مدیریت توسعه و منابع استانداری تهران، ضمن کلنگ زنی احداث ساختمان مرکزی شهرداری نسیم شهر، رونمایی یک دستگاه نردبان ۳۲ متری آتش نشانی، افتتاح مجموعه ورزشی شهید اسماعیل پاشایی، بهره برداری از ‌دوربرگردان پروانه ای محور پایانه به اتوبان در بخش بوستان و شهر نسیم شهر انجام شد .

در بخش بوستان شهرستان بهارستان هم معاون استاندار تهران با همراهی ائمه جمعه و فرماندار و دیگر مسئولین این شهرستان پس از حضور در آستان مقدس امامزاده باقر وادای احترام و گلباران مزار شهدای شهر صالحیه، پروژه مسیر ارتباطی شهید مهدی خدایی ،از ۵ دستگاه خودرو سبک و سنگین خدماتی شهرداری صالحیه نیز رونمایی کردند و پروژه مجموعه ورزشی ۳هزا نفری صالحیه نیز بصورت وبینار توسط وزیر کشور افتتاح و‌مورد بهره برداری قرار گرفت.

منبع: جوان آنلاین
برچسب ها: شهرستان بهارستان ، هفته دولت ، پروژه عمرانی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها

توسعه فردی و مهارت‌افزایی کلید‌های موفقیت در کار هستند

اهانت به فردوسی ادامه یک روند نگران‌کننده!

نسل Z اروپا آبجوفروشی‌ها را ورشکسته کرد

قیمت سکه، طلا، طلای دست دوم و نقره امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴

روایت رهبر انقلاب از ماجرای نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی، برای تعیین جایگزین جمهوری اسلامی!

«حجاب‌استایل‌ها» معنویت را جشنواره کرده‌اند 

حمله ناتراز به ناترازی انرژی 

فینال زودهنگام لیگ 

‏گزارش فنی نیویورک تایمز از فردو با نام «هدف پنهان در ایران»

تصاحب فراساحلی 

چتر حمایتی قانون پررنگ روی کاغذ و کم‌جان در عمل 

اخراج اتباع غیرقانونی جرائم پایتخت را کاهش داد 

صدر، مطهری و جناب آقای اژه‌ای

بازگشتی با درخشش برنز 

عقبگرد از برنامه هفتم در ارتقای جایگاه علمی 

بحران‌های امروز و راهکار‌های فردا 

انجیر ایلام چشم انتظار صنایع تبدیلی 

فتح تهران با پل برمر!

امپراتور فحاش را با مر قانون آشنا کنید

بازگشت به هشدار «طغیان» تیلرسون 

پاسخ امروز رهبر انقلاب به یک پرسش: علت اصلی دشمنی آمریکا با ملت ایران چیست؟

توصیه‌ی قطعی رهبر انقلاب: سپر پولادین اتحاد مقدس نباید خدشه‌دار شود

رهبر انقلاب: همه مراقب باشند! طراحی دشمن بعد از شکست آنها در جنگ ۱۲روزه ایجاد چند صدایی و شکستن اتحاد است

آب را ول نکنید!

رهبر انقلاب: رژیم‌صهیونی امروز منفورترین رژیم دنیا است

قانون تسهیل در چاه معاونت وزیر اقتصاد افتاد!

مردم ایران تحلیل‌ها را مچاله کردند

«خاک پای حیدر» چگونه ایرانیان را متحد کرد

کاهش جزئی بهای طلا در پی تثبیت دلار؛ افزایش قیمت در انتظار فلز زرد

باند سارقان نیسان‌آبی تا چشم‌عقابی چراغ‌دزد! + گفت‌وگو با سارقان

چهلمین روز شهادت سردار غیب پرور

قتل صاحب رستوران «آب و آتش» با شلیک گلوله 

کورسوی دیپلماسی در ژنو 

قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

نفس‌های آشکار دماوند

وزارت بهداشت برخلاف قانون ظرفیت‌ها را ۴ هزار نفرکاهش داد

عامل امریکا و صهیونیسم در اختلاف‌افکنی نباشید

تیم ملی ایران از شوک افغانستان گریخت؛ پیروزی ملی پوشان در نیمه اول

یک نیمه طوفانی در بازی استقلال و ذوب آهن اصفهان/ آبی‌ها باختند

نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

روزگار سخت مادران کارمند 

سربازان امنیت را به خودرو‌های ایمن مجهز کنید

استقلال در پی ۳ امتیاز دوم

اتحاد مقدس حول ایستاده‌گی مقابل دشمن

۸ تروریست عامل شهادت پلیس ایرانشهر به هلاکت رسیدند

«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم

دیدار تیم های فوتبال استقلال و ذوب آهن

مکانیسم تفرقه!

تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی "دامن" در زابل برگزار شد

هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟

پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با خانواده یکی از فرماندهان شهید جنگ ۱۲روزه/ فرماندهی که در مراسم اهل‌بیت خادمی می‌کرد
گزارش حضور در منزل شهید پدافند هوایی ارتش/مقابل شقی‌ترین دشمنان ایستاد
جایزه نفر اول جشنواره موسیقی جوان فقط ۶ میلیون تومان!
«مکانیسم ماشه» تیر ندارد خودزنی نکنیم
فرامتن سفر پزشکیان به چین 
اقتصاد اروپا در لبه تیغ مکانیسم ماشه
زیرساخت‌های افزایش ظرفیت پزشکی را نداریم
رتبه‌های برتر کنکور اعلام شد/ رقابت با امکانات نابرابر
طوفان اختلافات بعد از یک انتقاد ساده! 
نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه/ پسرم در حالی شهید شد که چشم به راه تولد فرزندش بود
گفت‌وگو با هم‌بند مرحوم سید علی‌اکبر ابوترابی/ ابوترابی برای انسانیت مرز نمی‌شناخت
مرگ اعتماد و دیپلماسی با مکانیسم ماشه
هدف از فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟
مکانیسم تفرقه!
آخرین اخبار