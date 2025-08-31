وزارت کشور عراق: هیچ انفجار و تروری رخ نداده است

جوان آنلاین: وزارت کشور عراق بامداد امروز یکشنبه هرگونه انفجار در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد را رد کرد و تأکید نمود که وضعیت امنیتی در پایتخت پایدار و تحت کنترل است.

به گزارش شبکه السومریه‌نیوز، این واکنش پس از انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت که از وقوع انفجار در اطراف فرودگاه بغداد خبر دادند. برخی کانال‌های خبری سعودی نیز مدعی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی و شهادت دو تبعه ایرانی در نزدیکی فرودگاه بغداد شده بودند.

وزارت کشور عراق تأکید کرد اخبار منتشرشده «بی‌اساس» بوده و با هدف «ایجاد ترس و وحشت میان شهروندان» پخش شده است.

در بیانیه همچنین از مردم خواسته شده است برای دریافت اطلاعات امنیتی تنها به منابع رسمی تکیه کنند و فریب شایعات را نخورند.