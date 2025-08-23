منابع پزشکی و بهداشتی فلسطین امروز شنبه هشدار دادند که در صورت یورش ارتش رژیم صهیونیستی به داخل شهر غزه برای اشغال کامل آن، امکان انتقال بیماران و زخمی‌ها از بیمارستان‌های شهر غزه به مناطق دیگر نوار غزه وجود نخواهد داشت و هم‌اکنون ۲ هزار بیمار و زخمی در بیمارستان‌های این شهر تحت مداوا هستند.

جوان آنلاین: «محمد ابوسلیمه» مدیر مجتمع بیمارستانی شفا در شهر غزه به شبکه تلویزیونی «العربی» درباره یورش ارتش رژیم صهیونیستی به شهر غزه هشدار داد و گفت: در صورتی که اشغالگران وارد شهر غزه شوند، ما با کشتار جدیدی مواجه خواهیم بود.

به گزارش ایرنا، کابینه رژیم صهیونیستی به تازگی طرح اشغال شهر غزه را تصویب کرد و براساس آن، ارتش این رژیم اجرای این طرح را در قالب عملیات موسوم به «ارابه‌های گدعون ۲» آغاز کرده است. ارتش رژیم صهیونیستی در راستای اجرای این طرح، درحال کوچاندن بیش از ۹۰۰ هزار نفر ساکن شهر غزه به سمت جنوب نوار غزه است.

این درحالی است که محمد ابوسلیمه مدیر مجتمع بیمارستانی شفا در شهر غزه هشدار داد که امکان تخلیه بیمارستان‌های شهر غزه وجود ندارد و هیچ مکانی در این شهر ایمن نیست و لازم است که جامعه جهانی به صورت فوری ارد عمل شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار بیمار و زخمی در بیمارستان‌های شهر غزه تحت مداوا هستند، افزود: تهدید به یورش به شهر غزه، منجر به قربانی شدن هزاران نفر خواهد شد و بیمارستان‌ها قادر به مداوای آنها نخواهند بود.

افزایش کل شهدای نوار غزه به ۶۲ هزار و ۶۲۲ نفر

همزمان وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه جدیدترین آماری خود اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بر اثر ادامه حملات اشغالگران ۶۱ فلسطینی شهید و ۳۰۸ نفر دیگر زخمی شدند.

این وزارتخانه در بیانیه امروز شنبه خود افزود: شمار فلسطینی‌هایی که بر اثر گرسنگی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند به ۲۸۱ شهید افزایش یافت که در میان آنها، ۱۱۴ کودک به چشم می‌خورد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تصریح کرد: شمار قربانیان تجاوز رژیم اشغالگر به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۶۲ هزار و ۶۲۲ شهید و ۱۵۷ هزار و ۶۷۳ زخمی افزایش یافته است.

ساعاتی پیش رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی اردوگاه‌های آوارگان در منطقه «اصداء» در شمال غرب شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را به شدت بمباران کرد که بر اثر آن، ۱۲ فلسطینی از جمله ۶ کودک به شهادت رسیدند.

هواپیما‌های ارتش رژیم اسرائیل همچنین محله‌های الصبره و الزیتون در جنوب شهر غزه را هدف قرار دادند که بر اثر آن، شمار زیادی از ساختمان‌های مسکونی تخریب شد.

خبرگزاری فلسطینی شهاب نیز در این باره گزارش داد که جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی در کمتر از ۱۵ دقیقه، ۶ بار منازل مسکونی فلسطینی‌ها در محله الزیتون در جنوب شرق شهر غزه را هدف حمله هوایی قرار دادند.

پهپاد‌های ارتش رژیم صهیونیستی نیز اردوگاه‌های «النصیرات» و «المغازی» در مرکز نوار غزه را به شدت موشک باران کردند.

در همین حال، در اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه پهپاد‌های ارتش رژیم اسرائیل با پرتاب بمب منازل فلسطینی‌ها در محله قدیمی این اردوگاه را هدف حمله قرار دادند.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.