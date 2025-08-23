جوان آنلاین: فرستاده ویژه ایالات متحده در امور اوکراین قرار است برای حضور در مراسم سی‌وچهارمین سالگرد استقلال اوکراین به کی‌یف سفر و در مراسم دعای دسته‌جمعی و جشن‌های روز استقلال این کشور شرکت کند. او همچنین درباره تحرکات دیپلماتیک این هفته دیدارهایی را خواهد داشت.

سفر کلاگ در شرایطی انجام می‌شود که ایالات متحده، اوکراین و اروپا در حال «تعیین چارچوب تضمین‌های امنیتی» هستند؛ موضوعی که به معماری امنیتی پساجنگ مربوط است و برای صلح بلندمدت اوکراین و بازدارندگی در برابر تجاوزات آینده روسیه حیاتی به شمار می‌رود.

گزارش این سفر در حالی منتشر شده که هفته‌ای مملو از فعالیت‌های دیپلماتیک سطح بالا سپری شده است. در ۱۵ اوت(24 مرداد) دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در «انکوریج» آلاسکا دیدار کرد؛ نشستی که نگرانی‌ها درباره «فروش اوکراین» را برانگیخت، زیرا روسیه موفق شد تا حدی از انزوای ژئوپولیتیکی خود خارج شود.

پس از این نشست، ترامپ اعلام کرد که او و پوتین «تا حد زیادی» بر سر مبادلات ارضی و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین توافق کرده‌اند. او پیش از دیدار نیز گفته بود که «هر دو طرف ناچار به معاوضه سرزمین‌ها خواهند بود»؛ موضعی که در کی‌یف و پایتخت‌های اروپایی موجی از نگرانی ایجاد کرد.

اندکی بعد از اجلاس ترامپ-پوتین، جلسه‌ای سطح بالا در واشنگتن میان ترامپ، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین و شرکای اروپایی برگزار شد. در این نشست، زلنسکی و متحدانش بر ضرورت ارائه تضمین‌های امنیتی ملموس برای اوکراین در صورت دستیابی به توافق صلح احتمالی با روسیه تأکید کردند.

سفر پیش‌ِروی کلاگ به اوکراین در لحظه‌ای حساس صورت می‌گیرد؛ زمانی که بحث‌ها درباره ترتیبات امنیتی بلندمدت و همچنین آینده روابط واشنگتن-کی‌یف در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ همچنان در حال شکل‌گیری و تحول است.

جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که به‌سرعت به بزرگ‌ترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از همان آغاز کارزار، به‌دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت، روسیه بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.