جوان آنلاین: «ژان-لوک ملانشون»، بنیانگذار حزب چپگرای «فرانسه تسلیم ناپذیر» در سخنرانی که از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد مشروعیت «ولودیمیر زلنسکی» در ریاست جمهوری اوکراین را زیر سوال برده و او را واجد شرایط امضای توافق صلح با روسیه ندانست.

به گزارش خبرگزاری «تاس»، ملانشون همچنین گفت این حق احزاب اپوزیسیون اوکراین است که یک انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری جدید در این کشور برگزار شود.

ملانشون در سخنرانی در جریان دیدار با حامیانش که از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» پخش شد گفت: «چه کسی قرار است توافق صلح را امضا کند؟ شما می‌گویید زلنسکی؟ حتما شوخی می‌کنید. او دیگر رئیس جمهور کسی نیست و اختیاراتش در ماه مه سال گذشته منقضی شدند.»

ملانشون ادامه داد: «لازم است که یک رئیس جمهور مشروع که توسط اوکراینی‌ها انتخاب می‌شود روی کار باشد. این که چه کسی را به عنوان رئیس جمهور بخواهند به ما ارتباطی ندارد اما او فرد مشروعی خواهد بود که توافق صلح را امضا خواهد کرد.»

او همچنین اظهار کرد برگزاری انتخابات در اوکراین فرصت خوبی را فراهم می‌آورد تا آتش‌بس درخواست شده توسط اروپایی‌ها برقرار و راه برای حل وفصل جنگ هموار شود.

طبق قوانین اوکراین دوره ریاست جمهوری زلنسکی روز ۲۰ مه ۲۰۲۴ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳) به پایان می‌رسید اما از آن زمان تا کنون به دلیل جنگ زلنسکی همچنان در سمتش باقی مانده و انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار نشده است. هر چند زلنسکی گفته که مساله مشروعیتش او را نگران نمی‌کند اما «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه بارها گفته که مشروعیت زلنسکی را تمام شده می‌داند.