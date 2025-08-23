جوان آنلاین: وزارت خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرد «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین آماده است تا درباره مسائل ارضی در چارچوب خط مقدم کنونی با همتای روسی خود گفتوگو کند.
به نقل از خبرگزاری apa جمهوری آذربایجان، این وزارتخانه همچنین اعلام کرد زلنسکی فقط در دیدار با «ولادیمیر پوتین» درباره مسائل ارضی صحبت میکند.
این در حالی است که «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه روز جمعه در گفتوگوی اختصاصی با شبکه «NBC» گفت: «پوتین آماده است با زلنسکی دیدار کند اما تنها زمانی که دستورکار مشخصی برای نشست آماده باشد. در حال حاضر چنین دستورکاری وجود ندارد.»