افت تدریجی کشتی پایه ایران با عقب ماندن از رقبا

جوان آنلاین: مسابقات جهانی کشتی آزاد جوانان ۲۰۲۵ در بلغارستان با حضور تیم‌های برتر جهان برگزار شد و تیم ملی ایران با کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز و مجموع ۱۱۱ امتیاز در جایگاه سوم تیمی قرار گرفت. آمریکا با ۱۸۵ امتیاز عنوان قهرمانی را به دست آورد و قزاقستان با ۱۱۲ امتیاز دوم شد. اختلاف تنها یک امتیاز ایران با قزاقستان نشان می‌دهد که جایگاه تیم ایران در این دوره بسیار نزدیک و شکننده بود و کمترین لغزش می‌توانست رتبه سوم را نیز از دست بدهد.

به گزارش مهر، در این دوره از مسابقات، مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم توانست با کشتی‌های قابل قبول به مدال طلا برسد. او از آمادگی فنی و روحیه رقابتی بالایی برخوردار بود و تنها مدال طلا ایران را رقم زد. با این حال، درخشش یوسفی نتوانست ضعف جمعی تیم را جبران کند و تیم ایران در سایر اوزان با چالش‌های جدی مواجه شد.

ناکامی‌ها در مصاف با رقبا؛ دو نقره و دو برنز

اهورا خاطری (۶۱ کیلوگرم) و ابوالفضل محمدنژاد (۱۲۵ کیلوگرم) هر دو تا آستانه فینال خوب ظاهر شدند اما در مبارزات نهایی در برابر کشتی‌گیران سرسخت آمریکا و قزاقستان مغلوب شدند و به مدال نقره رسیدند. در وزن ۷۰ کیلوگرم، ابراهیم الهی پس از چند پیروزی کلیدی در نیمه‌نهایی با حریفی از آمریکا کشتی گرفت که مغلوب شد و به دیدار رده‌بندی رفت. الهی در دیدار رده‌بندی با نتیجه ۶ بر ۴ از سد عبداله ناکایف از فرانسه گذشت و به مدال برنز دست یافت. ابوالفضل رحمانی (۸۶ کیلوگرم) در دور اول و دوم حریفانی از بلغارستان و قزاقستان را از پیش رو برداشت. در مرحله یک چهارم نهایی هم موفق به شکست حریفی از فرانسه شد و به نیمه نهایی راه یافت. اما در مرحله نیمه نهایی مغلوب حریفی از آمریکا شد و به دیدار رده بندی رفت. در نهایت مقابل حریف ارمنستانی خود شکست خورد و به مدال برنز رسید. این نتایج نشان می‌دهد که ایران در مواجهه با رقبا مستقیم و مدعیان اصلی تیمی، هنوز فاصله‌ای فنی و روانی دارد.

اصلی‌ترین دلیل باخت کشتی‌گیران ایرانی

بررسی نتایج تیم کشتی آزاد جوانان در آوردگاه جهانی بلغارستان نشان داد که اصلی‌ترین دلیل باخت کشتی‌گیران ایران، ضعف در مدیریت مسابقه و هماهنگی تیمی در مقابل حریفان مستقیم و مدعی بود. این موضوع با پیشرفت سریع آمریکا و قزاقستان تشدید شد. علاوه بر این، عواملی مانند کاهش آمادگی جسمانی و استراتژیک تیمی، ضعف در آنالیز رقبا و عدم تطبیق تاکتیکی کافی نیز در شکست‌های کلیدی نقش داشت. اکثر شکست‌ها در مراحل حساس و مقابل حریفان مدعی رخ داد.

ادامه روند نزولی کشتی آزاد

ایران در سه دوره گذشته مسابقات جهانی کشتی آزاد جوانان توانسته بود عنوان قهرمانی را از آن خود کند. اما سال گذشته در مسابقات جهانی کشتی آزاد جوانان ۲۰۲۴ به میزبانی اسپانیا، تیم ایران با ۱۶۰ امتیاز به مقام نایب‌قهرمانی رسید. البته عجیب‌ترین اتفاق مسابقات اسپانیا که نگرانی‌هایی برای آینده کشتی ایران هم ایجاد کرد، ضربه‌فنی‌شدن هفت آزادکار ایران مقابل رقبا بود. حالا در مسابقات جهانی بلغارستان ۲۰۲۵ هم تیم کشتی آزاد جوانان ایران با ۱۱۱ امتیاز سوم شد. این کاهش امتیاز و تغییر رتبه نشان‌دهنده روند نزولی عملکرد تیم ایران در رده جوانان است و هشدار جدی درباره فاصله گرفتن از جایگاه برتر جهانی ایجاد می‌کند.

ضرورت بازنگری در ساختار تیم‌های پایه

بررسی عملکرد کشتی‌گیران جوان در مسابقات جهانی نشان می‌دهد که آمریکا با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از تکنیک‌های جدید، توانسته جایگاه خود را تثبیت کند و قزاقستان نیز با پیشرفت سریع در رده‌های جوانان، یکی از رقبا جدی ایران در آسیا و جهان شده است. عدم هماهنگی تیمی، ضعف در آنالیز حریفان و نبود آمادگی کافی از جمله عواملی هستند که باعث شده ایران حتی با یک امتیاز اختلاف با قزاقستان، از تکرار عنوان نایب قهرمانی سال گذشته هم بازبماند.

پیش از مسابقات جهانی جوانان در بلغارستان، تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران در رقابت‌های جهانی یونان نتوانست عملکرد مطلوبی ارائه دهد. اگرچه این تیم برای دومین سال پیاپی به مقام نایب‌قهرمانی جهان دست یافت، شکست‌های مکرر مقابل نمایندگان آمریکا و ناکامی در فینال‌ها، زنگ خطری جدی برای رده پایه به صدا درآورد. کاهش مدال‌های طلای ایران نسبت به دو دوره گذشته در رده نوجوانان نگرانی‌ها زیادی ایجاد کرد و حالا هم در رده جوانان زنگ خطر را برای کشتی ایران به صدا درآورد و نیاز است که فدراسیون کشتی با بازنگری در ساختار تیم‌های پایه، ارتقای هماهنگی تیمی، تقویت آمادگی فنی و روانی کشتی‌گیران و برنامه‌ریزی دقیق برای آنالیز رقبا، روند نزولی عملکرد در رده‌های پایه را متوقف کند تا جایگاه ایران در رقابت‌های جهانی حفظ شود.