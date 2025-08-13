اربعین رسانه افشاگر

جوان آنلاین: محمد حکیمی فعال رسانه در تلگرام نوشت:
نشریه معروف آمریکایی «هافینگتون پست» در مقالهای که در سالهای اخیر منتشر کرد، به زیارت میلیونی اربعین حسینی پرداخت.
در مقاله مذکور، زیارت اربعین را بزرگترین و باشکوهترین تجمع دینی در جهان توصیف نموده و آورده است: تعداد زائران این تجمع پنج برابر مراسم بزرگ و مهم «کومبه میلای» هندوها که هر سه سال یکبار برگزار میشود، است.
نویسنده مقاله مذکور سپس داستان یک مرد استرالیایی را نقل میکند که پس از مشاهده زیارت باشکوه اربعین در تلویزیون در سال ۲۰۰۳، زمانی که صدام سقوط میکند، به کربلا میآید و با شرکت در این مراسم از مسیحیت کاتولیک به اسلام میگراید.
نویسنده مقاله سپس به شرح و مقایسه اربعین با دیگر اتفاقات میپردازد و مینویسد: در زلزله «هائیتی» وزارت دفاع آمریکا فقط چهار میلیون وعده غذایی داد، و در اربعین ۲۰۰ میلیون وعده غذایی تهیه میشود و همه از محل خیرین است. نویسنده سپس خواستار گنجاندن زیارت اربعین در کتاب رکوردها به عنوان بزرگترین تجمع بشری، بزرگترین سفره غذا در جهان و بزرگترین تعداد داوطلبان در یک مکان و ... میشود.
نگاهی به وقایع سال ۶۱ قمری و پس از آن، حکایت از شروع یک استراتژی محکم و پرقدرت دارد. ماجرای عاشورا و سپس اربعین، مقطعی را برای همیشه در تاریخ ثبت کرد. نوع مواجهه اولیای الهی و ائمه اطهار بیانگر یک تقابل دائمی با جبهه کفر و نفاق است. عبارت «مثلی لا یبایع مثله» که توسط سیدالشهدا مطرح شد، بنیانگذار حرکتی شد که در طول کل تاریخ هرکسی که مثل اباعبدالله است با هرکسی که مثل یزید است دست بیعت ندهد. سپس، بازگشت زینب کبری به کربلا آن هم در اوج فضای خفقان بنیامیه بیانگر شروع یک حرکت روشنگرانه بود.
در ادامه نیز، ائمه بزرگوار این مسیر را حفظ کردند. امام باقر به اقامه مجلس عزا و گریه در منازل توصیه کردند، امام صادق مجلس عزا برپا میکردند و آن حدیث معروف امام رضا به ریان ابن شبیب همگی بیانگر استمرار حرکت بیدارگر زینب کبری است.
اکنون اربعین به یک رسانه پرقدرت افشاگر تبدیل شده است. جالب آنکه اربعین نه تنها محور اجتماع برای ادیان مختلف بلکه برای هر انسان حقگراست. شاید همین ویژگی وجه تمایز آن با سایر مناسک و شعائر باشد. به عنوان مثال در مراسم باشکوه حج که میعادگاه مسلمانان جهان است، شاهد یک حرکت درون دینی هستیم و دیگر ادیان در آن شرکت ندارند، اما اربعین گسترهای فراتر را دربر گرفته است.
امکان ندارد که امروزه نبردی بین حق و باطل شکل بگیرد و اربعین نسبت به آن بیتفاوت باشد؛ چرا که اساس شکلگیری و ماهیت این حرکت، تقابل و صفکشی همانندگان اباعبدالله الحسین و همانندگان یزید است. امروز رسانهی افشاگر اربعین به همه کمک میکند تا شمر زمانهشان را بشناسند.
از این روست که پاسخ کوبنده ایران به تجاوز رژیم صهیونی در مسیر مشایه، خود یک پدیده جذاب شده است. آثار ضربه ایران بر هیمنه آمریکا و رژیم صهیونی در رسانه اربعین، به همه دنیای اسلام منعکس میشود — بلکه حتی فراتر از دنیای اسلام — لذا این همافزایی میتواند بارقههای شکلگیری امت واحد در میان ملتهای مسلمان جهان باشد که البته مقدمهای برای حرکات جهانی و ظهور منجی است، انشاءالله.