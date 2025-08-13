جوان آنلاین: وزارت امور خارجه اردن با انتشار بیانیهای در این باره تاکید کرد: ما ضمن رد اظهارات تحریکآمیز نتانیاهو، آن را توهمات بیپایه و بازتابی از بحران داخلی کابینه نتانیاهو میدانیم؛ اظهاراتی که در آسیب زدن به اردن و کشورهای عربی و نقض حقوق ملت فلسطین با ناکامی مواجه خواهد شد.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی «العربی»، وزارت امور خارجه اردن با اشاره به اظهارات و اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اظهارات و رفتارها بازتابی از بحران داخلی کابینه نتانیاهو است و همزمان با انزوای فزاینده این رژیم در عرصه بینالمللی، در سایه ادامه تجاوزات آن به غزه و کرانه باختری اشغالی صورت میگیرد.
این وزارتخانه تأکید کرد: ادعاها و توهماتی که افراطگرایان کابینه رژیم اسرائیل مطرح کرده و برای آن تبلیغ میکنند، موجب تشدید چرخه خشونت و درگیری میشود و نیازمند موضعگیری صریح جامعه جهانی در محکومیت آنها، هشدار نسبت به پیامدهای خطرناکشان برای امنیت و ثبات منطقه و پیگرد عاملان آن است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا در گفتوگو با شبکه «آی ۲۴» این رژیم اعلام کرده بود: «من در حال انجام یک مأموریت تاریخی و معنوی هستم و از نظر احساسی به رؤیای اسرائیل بزرگ پیوند خوردهام.»
این اظهارات نخست وزیر رژیم اشغالگر با واکنش شدید و محکومیت گستردهای از سوی کاربران عرب در شبکههای اجتماعی مواجه شده است.