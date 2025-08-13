جوان آنلاین: روسکومنادزور، نهاد ناظر بر ارتباطات روسیه اعلام کرد که مقامات روسی در حال انجام اقداماتی هستند تا برخی تماسها در تلگرام و واتساپ را محدود کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از روسکومنادزور اعلام کرد: «به منظور مقابله با مجرمان، اقداماتی برای محدود کردن جزئی تماسها در پیامرسانهای خارجی در حال انجام است. هیچ محدودیت دیگری بر عملکرد آنها اعمال نشده است».
روسکومنادزور اعلام کرد که دولت روسیه مکررا از مالکان این دو پیامرسان درخواست کرده تدابیری برای مبارزه با اخازی و تروریسم بیندیشند، اما این درخواستها تا کنون نادیده گرفته شده است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ماه گذشته قانونی را امضا کرد که اجازه ساخت یک اپلیکیشن پیامرسان دولتی یکپارچه با خدمات دولتی را میدهد. این قانون در حالی تایید شده که روسیه در تلاش است تا وابستگی خود را به سکوهایی مانند واتساپ و تلگرام کاهش دهد.