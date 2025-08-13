کاهش شمار نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه

رسانه‌های صهیونیستی گزارش کردند ارتش اشغالگر، نظامیان خود را در غزه به ۵ تیپ کاهش داده است.

جوان آنلاین: رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش کرد ارتش اشغالگر در روزهای اخیر حضور نیروهای خود در نوار غزه را به میزان قابل توجهی کاهش داده و تنها پنج تیپ در نوار غزه باقی مانده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در این گزارش اعلام کرد در حال حاضر پنج تیپ در نوار غزه وجود دارد که برخی در شمال نوار غزه (عملیاتی که در چند ساعت گذشته در محله زیتون در جنوب شهر غزه آغاز شد)، برخی در خان یونس (برای حفظ مناطق اشغالی و محورهای موراگ و مگن عوز) و برخی در رفح (برای حفظ مناطق اشغالی) مستقر هستند.

این در حالی است که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، ایده‌های اصلی در مورد اشغال شهر غزه را تصویب کرد.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از این، در بحبوحه هشدارها در مورد عواقب جدی حقوقی و انسانی و نشانه‌های فزاینده‌ای مبنی بر احتمال گشودن درهای مذاکره برای آتش‌بس احتمالی، از تسریع طرح اشغال شهر غزه خبر داده بود.

نتانیاهو مدعی شد که رژیم صهیونیستی به پایان نبرد نزدیک شده است و نیروهای اسرائیلی «نسبتا سریع» برای تصرف شهر غزه پیشروی خواهند کرد و تمرکز آنها بر آزادسازی زندانیان اسرائیلی در نوار غزه خواهد بود.