تصویب ایده‌ اشغال غزه از سوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل

جوان آنلاین: ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ایده‌های اصلی در مورد اشغال شهر غزه را تصویب کرده است.

ایال زامیر امروز جلسه‌ای برگزار کرد که طی آن ایده اصلی طرح عملیاتی ارتش اسرائیل برای نوار غزه را مورد بحث و بررسی قرار داد و تصویب کرد. در این جلسه، اعضای ستاد کل، نمایندگان شاباک (آژانس امنیت اسرائیل) و دیگر فرماندهان حضور داشتند.

در این جلسه، اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی تا به امروز، از جمله حمله به منطقه الزیتون بررسی شد. ایده اصلی طرح گام‌های بعدی در نوار غزه نیز مطابق با دستورالعمل‌های مقامات سیاسی ارائه و تصویب شد.

رئیس ستاد کل بر اهمیت افزایش کارایی نیروها و آماده‌سازی برای فراخوان نیروهای ذخیره، در عین حال انجام عملیات نوسازی و فراهم کردن زمان کافی برای مأموریت‌های پیش رو تأکید کرد.

نیوزویک گزارش داد که «تصاویر ماهواره‌ای جدید، تجمع گسترده نیروها و خودروهای اسرائیلی را در نزدیکی مرز غزه نشان می‌دهد.»

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیش از این، در بحبوحه هشدارها در مورد عواقب جدی حقوقی و انسانی و نشانه‌های فزاینده‌ای مبنی بر احتمال گشودن درهای مذاکره برای آتش‌بس احتمالی، از تسریع طرح اشغال شهر غزه خبر داده بود.

نتانیاهو مدعی شد که رژیم صهیونیستی به پایان نبرد نزدیک شده است و نیروهای اسرائیلی «نسبتا سریع» برای تصرف شهر غزه پیشروی خواهند کرد و تمرکز آنها بر آزادسازی زندانیان اسرائیلی در نوار غزه خواهد بود.