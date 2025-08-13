جوان آنلاین: روزنامه عبری گلوبز به نقل از مدیر بزرگترین شرکت وارد کننده مواد غذایی به اراضی اشغالی اعلام کرد: عملیات دریایی یمن مشکلات و بحرانهای ترکیبی را برای اسرائیل ایجاد میکند.
این مدیر گفت: حملات از یمن منجر به افزایش هزینههای بارگیری شده است. بسته شدن دریای سرخ به روی کشتیها منجر به طولانی شدن دوره کشتیرانی به ۳۰ روز شده است. این مسئله میزان مشکل بزرگ ایجاد شده در واردات به اراضی اشغالی و فاجعه ناشی از این تاخیر را آشکار میکند.
شهرهای اراضی اشغالی شاهد افزایش قیمتها در سایه کاهش درآمد است و همین مسئله صیونیستها را با بحرانهای معیشتی مواجه کرده است و منجر به افزایش روند مهاجرت معکوس به ویژه با از بین رفتن امنیت در داخل اراضی اشغالی شده است.