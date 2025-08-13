اجرای محدودیت تردد جهت مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی، از اعمال محدودیت تردد و اجرای تمهیدات ترافیکی در آیین برگزاری هرچه باشکوه تر پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در این استان خبرداد.

سرهنگ حمدالله رحمتی پور اظهار داشت: این تمهیدات به منظور روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور به ویژه در محدوده اجرای مراسم از ساعات اولیه روز پنجشنبه مورخه ۲۳ مرداد ماه ممنوعیت تردد انواع وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی بشرح ذیل اعمال خواهد شد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده محدودیت ترافیکی و ممنوعیت تردد از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه در خیابان انقلاب حصارک تا امامزاده محمد(ع) و از میدان دفاع مقدس به سمت امامزاده اعمال خواهد شد همچنین با توجه به تجمع عزاداران حسینی در محدوده پیاده راه امامزاده حسن(ع)، پیش بینی اعمال محدودیت ترافیکی در طول بلوار امامزاده از چهارراه مصباح و از میدان توحید به سمت امامزاده حسن(ع) به عمل‌آمده و در صورت نیاز اجرا خواهد خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای پلیس راهور از ساعات بامداد تا پایان مراسم حاضر خواهند بود و از شهروندان محترم درخواست داریم ضمن همکاری لازم با پلیس، از توقف در محل‌های ممنوع و طول مسیر پیاده روی و معابر منتهی به محل برگزاری مراسم خودداری نمایند.