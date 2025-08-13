مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج، به مناسبت روز خبرنگار با حضور در خانه مطبوعات استان البرز، ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به اصحاب رسانه، بر نقش کلیدی خبرنگاران در انعکاس فعالیت‌های مدیریت شهری، امیدآفرینی در جامعه و ایجاد حس آرامش در شهروندان تأکید کرد.

محمدجلال سبزی طی سخنان خود در جمع اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز، با اشاره به ضرورت وجود آرامش در فضای شهری اظهار داشت: دغدغه داریم که شهر در آرامش باشد، چرا که تنها در چنین شرایطی می‌توان فعالیت‌های مرتبط با مدیریت شهری را با کیفیت و سرعت بیشتری به سرانجام رساند.

وی افزود: فضای آرام، بستر مناسبی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می‌آورد و همکاری رسانه‌ها در این مسیر نقش بی‌بدیلی دارد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم در هفته گذشته، این اقدامات را امیدآفرین توصیف کرد و گفت: عطر این فعالیت‌ها با تلاش خبرنگاران به مشام شهروندان می‌رسد. شما همراهان همیشگی مدیریت شهری هستید و با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع، زمینه اعتماد و مشارکت مردم را فراهم می‌کنید.

سبزی، موفقیت‌های اخیر مدیریت شهری را حاصل کار جمعی و تعامل سازنده شورای اسلامی شهر و شهرداری دانست و خاطرنشان کرد: این هماهنگی و همدلی، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را هموارتر کرده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود از برنامه‌ریزی شهرداری کرج برای برگزاری مراسم ویژه روز خبرنگار خبر داد و بیان داشت: به دلیل همزمانی این مناسبت با ایام ماه صفر، تصمیم گرفتیم پس از پایان این ایام، مراسم ویژه روز خبرنگار را برگزار کنیم تا از تلاش‌های ارزنده آن‌ها به بهترین شکل تقدیر شود.

این مسئول با تأکید بر این که خبرنگاران پل ارتباطی میان مدیریت شهری و مردم هستند، افزود: اطلاع‌رسانی صحیح، شفافیت و جلب مشارکت عمومی از مسیر رسانه‌ها محقق می‌شود و این امر، لازمه تحقق برنامه‌های شهری است. از این رو، حمایت و همکاری با خبرنگاران برای ما یک اصل اساسی است.

سبزی با اشاره به اهمیت تعامل دوطرفه میان رسانه‌ها و مدیریت شهری، از خبرنگاران به عنوان چشم بینای جامعه یاد کرد و گفت: حضور و تلاش شما در خط مقدم اطلاع‌رسانی، موجب آگاهی‌بخشی به مردم و تقویت همبستگی اجتماعی می‌شود.