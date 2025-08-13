شهرداری کرج نمونه موفق اجرای جهاد تبیین است

رضا عباسزاده در دیدار با محمدجلال سبزی، مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری کرج که به مناسبت روز خبرنگار در خانه مطبوعات استان البرز انجام شد، با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه در توسعه شهری، اظهار کرد: شهرداری کرج نسبت به رسانهها اهتمام ویژهای داشته و توانسته است با بهرهگیری از ظرفیت خبری و تحلیلی اصحاب رسانه، اقدامات خود را به شکل شفاف و هدفمند به اطلاع شهروندان برساند.
وی افزود: این رویکرد همان جهاد تبیین است؛ یعنی بیان درست حقایق، تبیین دستاوردها و روشنسازی افکار عمومی در برابر جنگ روایتها.
رئیس خانه مطبوعات استان البرز، تعامل میان مدیریت شهری و رسانهها را قابل توجه و سازنده توصیف کرد و بیان داشت: نقدهایی نیز وجود دارد که با هدف بهبود امور مطرح میشود و شهرداری کرج باید این نقدها را فرصتی برای ارتقای عملکرد خود بداند.
عباسزاده با بیان اینکه خبرنگاری نیازمند جمعآوری دقیق اخبار، پردازش اطلاعات و تولید محتوایی با روایت صحیح است، گفت: حاصل این تلاشها گفتوگومداری، تعامل سازنده و تولید فکر است که به نفع مدیریت شهری و مردم خواهد بود.
رئیس خانه مطبوعات استان البرز با تأکید بر اینکه نقش رسانه در انعکاس فعالیتهای شهری تنها به بازتاب اخبار محدود نمیشود، خاطرنشان کرد: رسانهها با نقد سازنده، ایجاد فضای گفتوگو و ارائه تحلیلهای کارشناسی، میتوانند مسیر حرکت مدیریت شهری را به سمت کارآمدی بیشتر هدایت کنند.
وی اضافه کرد: کارهای جدیدی در سطح شهر اجرا شده و شهرداری ابتکارات خوبی داشته، آنچه در این دوره مدیریت شهری مشهود است، نگاه عادلانه و فراگیر به خدماترسانی در تمام محلات شهر است؛ بهگونهای که خدمات شهری محدود به مناطق خاص نبوده و هیچ محلهای بهصورت گزینشی انتخاب نشده است.
عباسزاده گفت: ساختمان جدید خانه مطبوعات استان البرز که در شهرک اداری واقع شده، در دو طبقه و با مساحت ۶۰۰ مترمربع آماده بهرهبرداری است و امکانات لازم برای ارائه خدمات به خبرنگاران و اصحاب رسانه در آن پیشبینی شده است.
وی افزود: هدف از ایجاد این مجموعه، ارتقای کیفیت فعالیتهای رسانهای، حمایت از خبرنگاران و فراهم کردن محیطی مناسب برای برگزاری نشستها، کارگاههای آموزشی و جلسات تخصصی خواهد بود.