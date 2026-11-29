\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0647\u0645\u200c\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u0632\u0647\u0631\u0627 (\u0633)\u060c \u06a9\u062a\u06cc\u0628\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0627\u0642 \u062f\u0627\u0631\u0627\u0644\u0630\u06a9\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0646\u0635\u0628 \u0648 \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0631\u0636 \u062f\u06cc\u062f \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.