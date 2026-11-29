نیرو‌های مسلح یمن از اجرای پنج عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان سعودی خبر دادند و اعلام کردند که در این حملات، اهدافی از جمله تأسیسات گازی، مواضع نظامی و راداری دشمن هدف قرار گرفته است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کردند که در چارچوب پاسخ به تجاوزات عربستان سعودی علیه این کشور، پنج عملیات نظامی ویژه در عمق خاک عربستان اجرا کرده‌اند.

بر اساس این بیانیه، نخستین عملیات، تأسیسات گازی العثمانیه در منطقه الاحساء را هدف قرار داد که با اصابت دقیق همراه بود و آتش‌سوزی گسترده‌ای در محل هدف ایجاد کرد.

در دومین عملیات، گردان مخابرات میدانی گارد ملی عربستان در شهر ریاض هدف قرار گرفت و این حمله با اصابت مستقیم همراه بوده است.

همچنین در سومین عملیات، ایستگاه گازی شدقم در منطقه شرقی عربستان هدف قرار گرفت که این حمله موجب وقوع آتش‌سوزی در محل شد.

بر اساس این بیانیه، چهارمین عملیات علیه یک رادار در منطقه خمیس مشیط انجام شد و پنجمین عملیات نیز بندر جده را هدف قرار داد که نیرو‌های مسلح یمن از تحقق اهداف این حمله خبر دادند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن در تشریح اهداف این عملیات‌ها اعلام کد که این حملات در پاسخ به تجاوزات عربستان علیه یمن، جنایات این کشور در حق ملت یمن و هدف قرار دادن مناطق و تأسیسات غیرنظامی انجام شده است.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که نیرو‌های مسلح یمن در برابر هرگونه تجاوز علیه این کشور و ملت آن، پاسخی دردناک خواهند داد و عملیات علیه عمق خاک عربستان را با روندی فزاینده ادامه خواهند داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن همچنین اعلام کرد که تا زمان توقف تجاوزات و پایان محاصره این کشور، به هدف قرار دادن تجمعات نیرو‌های سعودی و افسران آن ادامه خواهند داد.