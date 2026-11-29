سرپرست وزارت نفت گفت: ایران از توافق اوپک‌پلاس و تصمیم‌های آن به‌طور کامل حمایت می‌کند و آن را به سود بازار نفت، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اقتصاد جهان می‌داند.

جوان آنلاین: حمید بورد سرپرست وزارت نفت پس از برگزاری یکصد و نود و چهارمین نشست کنفرانس سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و چهل‌ودومین نشست وزارتی کشور‌های عضو اوپک و غیراوپک (اوپک‌پلاس) که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تشریح مباحث مطرح‌شده در این نشست‌ها تصریح کرد: در نشست کنفرانس اوپک، موضوع‌های مرتبط با تحولات بازار جهانی نفت و همچنین مسائل اداری، مالی و مدیریتی سازمان از سوی دبیرخانه اوپک مطرح و تصمیم‌های متناسب از سوی کنفرانس اوپک اتخاذ شد.

وی افزود: در نشست وزارتی اوپک‌پلاس نیز وزیران کشور‌های مشارکت‌کننده با بررسی شرایط بازار جهانی نفت و گزارش‌های ارائه‌شده از سوی کمیته مشترک وزارتی نظارت اوپک‌پلاس و دبیرخانه اوپک، درباره آخرین وضع عرضه و تقاضا و چشم‌انداز بازار به تبادل‌نظر پرداختند.

سرپرست وزارت نفت با اشاره به نگرانی‌ها درباره چشم‌انداز بازار نفت بیان کرد: در شرایط کنونی، نگرانی‌هایی درباره رشد اقتصادی جهان و آسیب‌های احتمالی برای تقاضا، مازاد عرضه نفت و بالارفتن سطح ذخیره‌سازی‌های نفت در مناطق مختلف جهان طی ماه‌های پیش‌رو وجود دارد.

بورد ادامه داد: در نشست تأکید شد که کشور‌های اوپک‌پلاس به‌دقت شرایط بازار جهانی نفت و توازن عرضه و تقاضا را زیرنظر دارند و این آمادگی وجود دارد که متناسب با اقتضائات بازار نفت، به‌سرعت تصمیم‌ها و اقدام‌های لازم از سوی اوپک‌پلاس انجام شود.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و همگرایی میان کشور‌های مشارکت‌کننده در اوپک‌پلاس گفت: همه وزیران حاضر در نشست به‌صراحت بر ضرورت حفظ ثبات بازار نفت و حمایت از تصمیم‌های جمعی اوپک‌پلاس تأکید کردند.

سرپرست وزارت نفت با اعلام اینکه در شرایط موجود، تولیدکنندگان اوپک‌پلاس از نظر وحدت، همکاری و تفاهم در شرایط مناسبی هستند و تلاش ما نیز تقویت و نهادینه‌کردن همکاری با تولیدکنندگان غیراوپک در چهارچوب اوپک‌پلاس است، بیان کرد: از این رو، هرگونه تصمیمی که در نشست اوپک‌پلاس اتخاذ می‌شود، بدون شک مبتنی بر اجماع میان همه تولیدکنندگان است و همگی از آن حمایت می‌کنند.

بورد با اشاره به اینکه بازار نفت یک دوره حساس را تجربه می‌کند، با برشمردن عوامل اثرگذار بر شرایط بازار جهانی نفت تصریح کرد: افزایش عرضه از سوی برخی تولیدکنندگان غیراوپک‌پلاس، تحولات ژئوپلیتیک در نقاط مختلف جهان، نااطمینانی‌های حاکم بر اقتصاد جهانی و چشم‌انداز بازار، اقدام‌های سفته‌بازان در بازار نفت و پیامد‌های این تحولات، پیام‌های هشداردهنده‌ای برای ثبات بازار نفت است.

وی افزود: توافق اوپک‌پلاس و تصمیم‌های نشست وزارتی آن سبب دستیابی به دستاورد‌های قابل‌توجهی منطبق با منافع مشترک کشور‌های عضو اوپک و غیراوپک شده است و حفظ این حرکت موفقیت‌آمیز در مسیر آینده، برای ثبات بازار نفت حیاتی و ضروری است.

سرپرست وزارت نفت توافق اوپک‌پلاس و تصمیم‌های آن را عامل مهمی در حذف نوسانات بازار، کمک به شرایط اقتصاد جهان، تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت جهانی نفت و تأمین امنیت انرژی دانست و تأکید کرد: باور ما این است که توافق اوپک‌پلاس و همکاری میان تولیدکنندگان بزرگ نفت، نقش اساسی در تحقق امنیت انرژی جهان در کوتاه‌مدت و بلندمدت است و همه ناظران و متخصصان بازار نفت به دستاورد‌های سازنده توافق اوپک‌پلاس برای ثبات بازار و تحقق امنیت انرژی اذعان دارند.