جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اظهارات رئیس فهرست عربی متحد علیه گروه‌های مقاومت فلسطین را محکوم کرد و آن را در راستای تلاش‌های اسرائیل برای مشروعیت‌زدایی از مبارزه ملت فلسطین دانست.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای، اظهارات منصور عباس رئیس فهرست عربی متحد در سرزمین‌های اشغالی را محکوم اعلام کرد: چنین مواضعی در راستای تلاش‌های رژیم اشغالگر برای مشروعیت‌زدایی از مبارزه ملت فلسطین و مقاومت مشروع آن قرار دارد.

حماس در این بیانیه تأکید کرد که ملت فلسطین همچنان تحت اشغالگری استعماری قرار دارد و با انواع اقدامات کشتار، سرکوب و نقض گسترده حقوق خود مواجه است؛ در حالی که تجاوزات علیه غیرنظامیان، سرزمین و مقدسات فلسطین همچنان ادامه دارد.

این جنبش همچنین با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینیان، تصریح کرد: عامل واقعی تروریسم، طرفی است که مرتکب نسل‌کشی می‌شود و سیاست‌های قتل، آوارگی، محاصره و گرسنگی را علیه ملت فلسطین اعمال می‌کند.

حماس در ادامه، سیاست‌های یهودی‌سازی قدس و تعرض به مقدسات اسلامی و مسیحی را از دیگر اقدامات رژیم صهیونیستی برشمرد.