تیم‌های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی به تساوی مقابل یکدیگر رضایت دادند.

جوان آنلاین: از سری رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس در ورزشگاه امارات، تیم‌های فوتبال آرسنال و منچسترسیتی مقابل یکدیگر صف‌آرایی کردند که در پایان ۹۰ دقیقه تلاش ۲ تیم، شاگردان میکل آرتتا مقابل شاگردان انزو مارسکا به تساوی ۲ بر ۲ رسیدند.

در این دیدار برای آرسنال کای هاورتز و یورین تیمبر به ترتیب در دقایل ۴۰ و ۸۳ و نیز ارلینگ هالند و انزو فرناندز در دقایق ۳۴ و ۴۸ برای منچسترسیتی گلزنی کردند.

با این تساوی آرسنال ۲۹ امتیازی شد و در صدر جدول جایگاه خود را تثبیت کرد و منچستر سیتی نیز با ۲۳ امتیاز در رتبه دوم باقی ماند تا فاصله شش امتیازی دو تیم در صدر جدول حفظ شود.