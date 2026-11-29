دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای از برگزاری نشست کمیته مشترک توافق امنیتی میان عراق و ایران با حضور هیات‌های عراقی و ایرانی خبر داد و اعلام کرد که در این نشست تاکید شد که خاک و حریم هوایی دو کشور نباید مبدا یا بستری برای انجام حمله علیه کشور‌های همسایه باشد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دفتر اطلاع رسانی مشاور امنیت ملی عراق در این بیانیه افزود که کمیته مشترک توافق امنیتی میان عراق و ایران امروز یکشنبه با حضور هیات‌های عراقی و ایرانی، نشست خود را در تهران برگزار کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است که این نشست با حضور قاسم العبودی مشاور امنیت ملی عراق در راس یک هیات امنیتی بلندپایه برگزار شد و در آن، روند اجرای توافقنامه امنیتی مشترک میان دو کشور، همچنین موضوع کنترل و تامین امنیت مرز‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

بنا بر این بیانیه، همچنین دو طرف درباره تداوم همکاری و هماهنگی در زمینه مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات امنیتی، مقابله با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و قاچاق بحث و تبادل نظر کردند.

این بیانیه می‌افزاید که سامان‌دهی فعالیت گذرگاه‌های مرزی، تسهیل تردد تجار و مسافران و تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان دو کشور نیز از دیگر محور‌های مورد بررسی در این نشست بود.

در پایان این بیانیه تاکید شد که گفت‌و‌گو‌ها و فعالیت کمیته‌های مشترک میان دو کشور ادامه خواهد یافت و هماهنگی درباره تحولات امنیتی منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین خاک و حریم هوایی دو کشور نباید مبدا یا بستری برای انجام حمله علیه کشور‌های همسایه باشد.